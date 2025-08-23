Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

29 साल पहले आया सुनील शेट्टी का वो गाना जिससे हुई फिल्म सुपरहिट, बॉक्स ऑफिस पर भी हुई जबरदस्त कमाई

Suniel Shetty: 90 के दशक में सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दीं। उन्हीं में से एक फिल्म थी 'कृष्णा', जिसका गाना 'झांझरिया, तेरी छनक गई... आज भी लोगों का ऑल टाइम फेवरेट गाना है। कई रील्स और डांस शोज में इस गाने पर कंटेस्टेंट्स डांस करते नजर आते हैं।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 23, 2025

Suniel Shetty Jhanjhariya Song
सुनील शेट्टी के झांझरिया गाने का एक सीन। (फोटो सोर्स: टिप्स म्यूजिक यूट्यूब चैनल)

Suniel Shetty: बॉलीवुड में 90 का दशक वो दौर था जब फिल्मों के गाने जबरदस्त हिट हो रहे थे। चाहे वो फिल्म 'आशिकी' हो या फिर 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे'। इसके साथ ही फिल्म के हीरो-हीरोइन को भी दर्शकों का बेइंतिहां प्यार मिलता था। इसी दशक में एक हीरो आया था जिसने इंडस्ट्री में अपने काम से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया।

इस एक्टर का नाम है सुनील शेट्टी। इंडस्ट्री में लोग इनको प्यार से अन्ना भी बुलाते हैं। 90 के दशक में सुनील शेट्टी ने कई एक्शन-थ्रिलर फिल्में कीं, जिनमें 'गोपी किशन', 'वक्त हमारा है', 'रक्षक', 'बलवान', और 'विनाशक' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसी दौर में उनकी एक फिल्म आई थी 'कृष्णा', जिसमें उनके साथ करिश्मा कपूर लीड रोल में थीं। इन दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई और इसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिल्म को जाने-माने डायरेक्टर एस.दीपक ने डायरेक्ट किया है। ये तो बात रही फिल्म की लेकिन आज हम बात करेंगे फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग की।

90 के दशक में 'झांझरिया…' गाने ने मचाया था धमाल

Suniel Shetty और करिश्मा कपूर की इस फिल्म का एक गाना जबरदस्त हिट हुआ था और उस दौर में चार्टबस्टर में टॉप पर रहता था। ये गाना फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था। गाने का टाइटल था ‘झांझरिया’। ये गाना लोगों को इतना पसंद आया था कि दर्शक हॉल में ही इस गाने पर झूमने-नाचने लग रहे थे। आपको बता दें कि गाने को फिल्म में दो बार दिखाया गया था। पहली बार इसका मेल वर्जन और दूसरी बार फीमेल वर्जन। इस गाने की खास बात ये है कि ये आज भी पुराना नहीं लगता, आज भी इसको सुनो तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। गाने में करिश्मा कपूर और सुनील शेट्टी की कैमेस्ट्री इतनी दमदार है कि आज भी जब ये दोनों किसी रियलिटी शो में साथ होते हैं तो इस गाने पर डांस जरूर होता है।

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कमाल

ये फिल्म 2 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक थे। और फिल्म का 'झांझरिया' गाने का मेल वर्जन अभिजीत भट्टाचार्य ने और फीमेल वर्जन अलका याग्निक ने गाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म कृष्णा का बजट 6.50 करोड़ रुपये था और वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 15.50 करोड़ रुपये थी। ये उस टाइम की सुपरहिट फिल्मों में शामिल हुई थी जिसका श्रेय झांझरिया गाने को भी जाता है।

फिल्म की स्टारकास्ट

90 के दशक की इस सुपरहिट फिल्म में सुनील शेट्टी और करिश्मा के साथ टीनू आनंद, शक्ति कपूर, ओम पुरी और कुलभूषण खरबंदा भी फिल्म अहम किरदारों में नजर आये थे। आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है जितना उस वक्त था। 'कृष्णा' को आज भी देखना पसंद करते हैं लोग। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको ये यूट्यूब पर मिल जायेगी।

