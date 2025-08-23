29 साल पहले आया सुनील शेट्टी का वो गाना जिससे हुई फिल्म सुपरहिट, बॉक्स ऑफिस पर भी हुई जबरदस्त कमाई

Suniel Shetty और करिश्मा कपूर की इस फिल्म का एक गाना जबरदस्त हिट हुआ था और उस दौर में चार्टबस्टर में टॉप पर रहता था। ये गाना फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था। गाने का टाइटल था ‘झांझरिया’। ये गाना लोगों को इतना पसंद आया था कि दर्शक हॉल में ही इस गाने पर झूमने-नाचने लग रहे थे। आपको बता दें कि गाने को फिल्म में दो बार दिखाया गया था। पहली बार इसका मेल वर्जन और दूसरी बार फीमेल वर्जन। इस गाने की खास बात ये है कि ये आज भी पुराना नहीं लगता, आज भी इसको सुनो तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। गाने में करिश्मा कपूर और सुनील शेट्टी की कैमेस्ट्री इतनी दमदार है कि आज भी जब ये दोनों किसी रियलिटी शो में साथ होते हैं तो इस गाने पर डांस जरूर होता है।