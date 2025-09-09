‘इसको तो वापस जाना चाहिए और होटल में…’, पहली फिल्म के बाद लोगों ने दिए ताने, पर ये एक्टर बन गया बॉलीवुड का अन्ना

Suniel Shetty: OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर शनिवार को कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' तीसरे सीजन में हर हफ्ते फिल्मी जगत के सितारे आते हैं. इस हफ्ते शो में बॉलीवुड के अन्ना उर्फ सुनील शेट्टी और संजय दत्त पहुंचे। शो में दोनों एक्टर्स ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कई सारी बातें कीं। वहीं, कपिल शर्मा की कॉमेडी और मस्ती के बीच सुनील शेट्टी ने इंडस्ट्री में अपने शुरूआती दौर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनकी डेब्यू फिल्म 'बलवान' रिलीज होने के बाद लोगों ने उनको बहुत ताने सुनाये गए और बकवास एक्टर बोल कर उनका मजाक उड़ाया गया।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया, 'पहली फिल्म के बाद लोगों ने उनके लिए ये तक कह दिया कि ये तो बकवास एक्टर है, इसे वापस चले जाना चाहिए वहीं किसी ने तो ये भी कह दिया कि किसी ने कहा कि इसे होटल में काम करना चाहिए।'
सुनील शेट्टी ने ये भी कहा, 'सब एक-दूसरे की खूब तारीफ करते थे। जब मेरी फिल्म 'बलवान' चली थी उसके बाद मुझे 'वुडन' कहा गया कि बकवास एक्टर है, उसको वापस उडुपी चले जाना चाहिए, रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए। बुरा तो बहुत लगा था, और जब मैंने सोचा कि हां यार मैंने एक्टिंग कभी सीखी ही नहीं थी। मौका मिला एक्शन किया, मैं घुस गया। हर बच्चा समझता है कि मैं अगला अमिताभ बच्चन बनूंगा, तो तुम आगे बढ़ो, लेकिन उतना आसान नहीं है।'
सुनील शेट्टी ने फिर बताया, 'सक्सेस के बाद भी मुझे हमेशा स्ट्रेस था कि एक्टिंग नहीं आती, अगली फिल्म में क्या करूंगा? लेकिन तब मैंने निश्चित रूप से सोचा था कि संजू को देखो, उनकी चाल को देखो, उनकी पर्सनैलिटी को देखो। जैकी दादा को देखो, ची ची भैया को देखो, सनी पाजी को देखो। मेरे लिए ये सब मेरे हीरो हैं। तो वो इसीलिए था कि मैं कहीं न कहीं सिक्योर था, और इनसे मैंने सीखा। मगर वो मानसिकता आज के बच्चों में है नहीं, क्योंकि वर्चुअल दुनिया ने सबको डरा रखा है।'
आपको बता दें कि सितंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक करियर शुरुआत में ही सुनील शेट्टी ने लगतार 7 हिट फिल्में दी थीं। इसी के साथ वो हिट फिल्मों के सरताज बन गए थे। लोग उनको अन्ना कहकर बुलाने लगे थे। सुनील शेट्टी की पहली फिल्म 'बलवान ' 1992 में रिलीज हुई थी। बॉक्स पर इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था और ये हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने जबरदस्त एक्शन दिखाया था। आज भी सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं। इतना ही नहीं उन्होंने साउथ की कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया है।