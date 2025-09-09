‘इसको तो वापस जाना चाहिए और होटल में…’, पहली फिल्म के बाद लोगों ने दिए ताने, पर ये एक्टर बन गया बॉलीवुड का अन्ना

आपको बता दें कि सितंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक करियर शुरुआत में ही सुनील शेट्टी ने लगतार 7 हिट फिल्में दी थीं। इसी के साथ वो हिट फिल्मों के सरताज बन गए थे। लोग उनको अन्ना कहकर बुलाने लगे थे। सुनील शेट्टी की पहली फिल्म 'बलवान ' 1992 में रिलीज हुई थी। बॉक्स पर इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था और ये हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने जबरदस्त एक्शन दिखाया था। आज भी सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं। इतना ही नहीं उन्होंने साउथ की कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया है।