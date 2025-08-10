The Great Indian Kapil Show: “तुम्हारी शादी हो गई…”, बहन शमिता के लिए शिल्पा ने कह दी बड़ी बात

The Great Indian Kapil Show: नेटफ्लिक्स पर आ हर शनिवार आने वाले पॉपुलर शो, 'The Great Indian Kapil Show' के तीसरे सीजन में शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी ने हुमा कुरैशी और साकिब सलीम के साथ शिरकत की। इस चैट शो में शिल्पा ने बहन शमिता की लव लाइफ और शादी को लेकर कई राज खोले।
दोनों बहनें शो के रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड का हिस्सा बनीं और दोनों ने शो में अपने बचपन के मजेदार किस्से भी शेयर किए। कपिल शर्मा की कॉमिक पंच और हंसी ठहाकों के बीच शिल्पा ने शमिता को डेटिंग ऐप यूज कर शादी के लिए लड़का ढूंढने की सलाह दे डाली। वहीं शो में कपिल को हुमा की मम्मी ने धमकी दे दी।
चिट-चैट के दौरान शिल्पा ने कहा कि वो अपनी बहन शमिता के लिए एक दूल्हा ढूंढ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो बहन का दूल्हा ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। शिल्पा ने कपिल के शो में बताया कि वो इस मामले में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती हैं और न ही हिचकिचाती हैं। भले ही सामने वाला ये ही क्यों न सोचे कि वो उससे ये सवाल क्यों कर रही हैं।
शिल्पा ने कहा, "मैं तो बेशरम भी हूं, मैं तो सामने से पूछ भी लेती हूं, 'तुम्हारी शादी हो गई है?' वो सोचता होगा कि 'तुम्हारी तो शादी हो गई है, ये मुझसे अभी ये सवाल क्यों कर रही है?' फिर मैं बोलती हूं, 'नहीं मेरे लिए नहीं, मेरी छोटी बहन के लिए!' असल में, मैं बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हूं इसीलिये!'
आपको बता दें कि 46 साल की उम्र में भी शमिता शेट्टी अभी तक सिंगल हैं और इसीलिए शिल्पा उनके लिए एक दूल्हा ढूंढ रही हैं।
शिल्पा शेट्टी से बात करने के दौरान ही कपिल ने हुमा कुरैशी से पूछा कि आप तो एक डेटिंग ऐप की मालकिन हैं उसके बाद भी आप सिंगल हैं। तभी शिल्पा ने शमिता से को एक सजेशन दे डाला। शिल्पा कहती हैं, "शमिता तुम्हें भी अच्छा पार्टनर, अच्छा जीवनसाथी ढूंढने के लिए डेटिंग एप्स का यूज करना चाहिए।"
जब कपिल ने शमिता शेट्टी से पूछा, क्या आपका परिवार आप पर शादी करने का प्रेशर नहीं डालता, तब शमिता ने जवाब दिया, " वो बोल-बोलकर थक चुके हैं लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब प्रेशर फील नहीं होता।"
इसके अलावा शो में शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी ने ये भी बताया कि उनकी मां बहुत स्ट्रिक्ट थीं। और कैसे उनको बचपन में जूते-चप्पल और झाड़ू से मार पड़ती थी। उन्होंने ये भी बताया आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं क्योंकि हम उनकी स्ट्रिक्टनेस की वैल्यू करते हैं।
आपको बता दें कि कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर हर शनिवार रात 8 आता है। इसमें अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू बतौर जज नजर आते हैं। कपिल के साथ शो में सुनील ग्रोवर, कृष्णा, कीकू शारदा मज़ेदार कॉमेडी नजर आते हैं।