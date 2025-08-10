The Great Indian Kapil Show: “तुम्हारी शादी हो गई…”, बहन शमिता के लिए शिल्पा ने कह दी बड़ी बात

चिट-चैट के दौरान शिल्पा ने कहा कि वो अपनी बहन शमिता के लिए एक दूल्हा ढूंढ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो बहन का दूल्हा ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। शिल्पा ने कपिल के शो में बताया कि वो इस मामले में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती हैं और न ही हिचकिचाती हैं। भले ही सामने वाला ये ही क्यों न सोचे कि वो उससे ये सवाल क्यों कर रही हैं।