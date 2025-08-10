10 अगस्त 2025,

The Great Indian Kapil Sharma Show: “राखी नहीं बंधवाई तो अंजाम…”, कपिल शर्मा को फिर से मिली धमकी, फैंस हुए दंग

The Great Indian Kapil Sharma Show: नेटफ्लिक्स पर टेलीकास्ट हो रहे कपिल शर्मा के शो में इस बार रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड आया। इसमें हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम के साथ शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी ने हंसी के ठहाके लगाए। वहीं शो में ऐसा कुछ हुआ कि हुमा की मम्मी ने कपिल को सरेआम दे डाली धमकी। सोशल मीडिया पर ये धमकी वायरल हो रही है।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 10, 2025

Kapil Shamra Show
The Great Indian Kapil Sharma Show (Photo Source: Netflix_in)

The Great Indian Kapil Sharma Show: Netflix पर ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो सीजन 3' का नया और लेटेस्ट एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और इस नए एपिसोड में रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड आया। इसमें हुमा कुरैशी और साकिब सलीम के साथ शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी ने हंसी के ठहाके लगाए और एक-दूसरे के सीक्रेट्स सबके सामने खोले। हंसी-मज़ाक के बीच माहौल तब गर्म हो गया जब हुमा कुरैशी की मां ने कपिल को अपने पास बुला कर खुल्लम-खुल्ला धमकी दे दी, जिसे सुनकर पूरी ऑडियंस चौंक गई।

हुमा कुरैशी और साकिब सलीम की शो में एंट्री

ये तो जगजाहिर है कि कपिल शर्मा अपने शो पर आने वाली हर एक्ट्रेस के साथ हंसी-मजाक और फ्लर्ट करते हैं। वो अपने मजाकिया अंदाज में एक्ट्रेसेस की खूबसूरती, लुक्स पर बात करते हैं।ऑडियंस को भी ये पसंद आता है। अब जब लेटेस्ट एपिसोड में हुमा कुरैशी ने अपने भाई साकिब सलीन के साथ एंट्री की तो कपिल उनको देखते ही फिदा हो गए। कपिल ने हुमा की तरफ करते हुए कहा, हुमा आज आप बहुत सुन्दर लग रही हैं। वहीं हुमा ने कहा, "मैं जब भी इस शो में आती हूं कपिल की फ्लर्टिंग खुद-ब-खुद निकला आती है। इसलिए मैंउनके लिए गिफ्ट लाइ हूं और गिफ्ट में मैं राखी लाई हूं"। हुमा कपिल के लिए बहुत बड़ी राखी लेकर आई थीं जिसको दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये राखी शो में आने वाली सभी एक्ट्रेसेस की तरफ से है। वहीं कपिल ने वो राखी लेकर अपनी टीम को मजाक करते हुए दे दी कि जाओ इसको मिट्टी में दबा दो।

कपिल शर्मा को हुमा की मां से मिली धमकी

शो में हंसी मजाक चल ही रहा था। कपिल आने कॉमिक अंदाज में ऑडियंस और गेस्ट्स को हंसा रहे थे। तभी जब कपिल शिल्पा और शमिता की मम्मी के हालचाल पूछने के बाद हुमा की मम्मी के पास उनके हाल चाल लेने पहुंचे तो हम की मां ने जवाब में कपिल को धमकी ही दे डाली। उन्होंने कहा, "कपिल मई देखती हूं कि मेरी बेटी जब भी आपके शो में आई है आप उसके साथ फ्लर्ट करते हो। आज जब मेरी बेटी आपके लिए राखी लाई है तो आप उसको बंधवा क्यों नहीं रहे हो? आज आप हुमा से इस शो में मेरे सामने राखी बंधवाएंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर उसका अंजाम ठीक नहीं होगा।" ये सुनते ही कपिल ही नहीं बल्कि हुमा-साकिब, शिल्पा-शमिता, सिद्धू पाजी और अर्चना पुराण सिंह सहित सेट पर मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। इस पर कपिल ने हुमा और साकिब को देखा और बोले, "हुमा आपकी मम्मी गुंडी हैं।"

ऑडियंस ने किया कैसे रिएक्ट

शो में बैठी ऑडियंस को भी हुमा की मम्मी द्वारा कपिल को रोस्ट करने का ये अंदाज बहुत पसंद आया। इस अंदाज पर पूरी जनता जोर-जोर से हंसने लगी। अब आपको बता दें कि ये कॉमेडी शो है और हुमा की मां ने भी ये धमकी मजाक में ही दी थी। उन्होंने शो में बोला, "कपिल मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और यहां आपके लिए ही बच्चों के साथ आई हूं।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा और हुमा कुरैशी की मम्मी की नोंक झोंक फैंस को बहुत पसंद आ रही है और वो इसकी चर्चा भी कर रहे हैं।

Updated on:

10 Aug 2025 11:54 am

Published on:

10 Aug 2025 11:11 am

