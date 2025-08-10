The Great Indian Kapil Sharma Show: “राखी नहीं बंधवाई तो अंजाम…”, कपिल शर्मा को फिर से मिली धमकी, फैंस हुए दंग

ये तो जगजाहिर है कि कपिल शर्मा अपने शो पर आने वाली हर एक्ट्रेस के साथ हंसी-मजाक और फ्लर्ट करते हैं। वो अपने मजाकिया अंदाज में एक्ट्रेसेस की खूबसूरती, लुक्स पर बात करते हैं।ऑडियंस को भी ये पसंद आता है। अब जब लेटेस्ट एपिसोड में हुमा कुरैशी ने अपने भाई साकिब सलीन के साथ एंट्री की तो कपिल उनको देखते ही फिदा हो गए। कपिल ने हुमा की तरफ करते हुए कहा, हुमा आज आप बहुत सुन्दर लग रही हैं। वहीं हुमा ने कहा, "मैं जब भी इस शो में आती हूं कपिल की फ्लर्टिंग खुद-ब-खुद निकला आती है। इसलिए मैंउनके लिए गिफ्ट लाइ हूं और गिफ्ट में मैं राखी लाई हूं"। हुमा कपिल के लिए बहुत बड़ी राखी लेकर आई थीं जिसको दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये राखी शो में आने वाली सभी एक्ट्रेसेस की तरफ से है। वहीं कपिल ने वो राखी लेकर अपनी टीम को मजाक करते हुए दे दी कि जाओ इसको मिट्टी में दबा दो।