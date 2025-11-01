गोविंदा के अफेयर पर सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- कोई मराठी एक्ट्रेस है…

सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर पर की बात
Sunita Ahuja On Govinda Affair: बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जहां कुछ समय पहले खबर थी कि कपल के प्यार भरे रिश्ते में दरार आ गई है और दोनों अपनी 40 साल की शादी को खत्म कर रहे हैं, फिर अचानक गणेश चतुर्थी पर दोनों ने साथ आकर सभी के मुंह बंद करवा दिए थे, लेकिन एक बार फिर सुनीता आहूजा ने मनमुटाव की खबरों को हवा दे दी है। उन्होंने पति गोविंदा के अफेयर को लेकर कहा कि हां मैंने भी सुना है कोई मराठी एक्ट्रेस है। अब उनके बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। दोनों का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है…
सुनीता आहूजा ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में खास बातचीत की। ऐसे में जब पारस ने पूछा कि मीडिया क्यों लंबे समय से उनके और गोविंदा के अलग होने की 'बकवास' कर रहा है। इस पर सुनीता ने बेबाकी से कहा, "मैंने 10 बार बोला मीडिया को, सुना मैंने भी है लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं या गोविंदा को रंगेहाथ न पकड़ लूं, मैं कुछ ऐलान नहीं कर सकती।"
सुनीता की इस टिप्पणी के बाद जब पारस ने उनसे पूछा कि वह किस चीज में 'रंगे हाथ न पकड़ने' की बात कर रही हैं, तो सुनीता ने गोविंदा के कथित अफेयर की अफवाहों की तरफ इशारा किया। उन्होंने साफ कहा, "जो भी अफेयर है, मैं सुन रही हूं, कोई मराठी एक्ट्रेस है, ये है, वो है… बता दूं ये सब करने की ये उम्र नहीं होती। उन्हें अपने बच्चों बेटी टीना को सेटल करने और बेटे यश के करियर पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि ये अफवाह वह भी सुन रही हैं।
सुनीता ने मीडिया से भी अपील करते हुए कहा कि जब तक वह खुद कुछ न बोलें तब तक किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा, "जब मैं मुंह खोलूंगी, सच बोलूंगी, झूठ बोलती नहीं हूं और मैं बेधड़क बोलूंगी। मैं छुपाऊंगी कुछ भी नहीं। मेरा पति है बोलकर मैं क्यों छुपाऊंगी? अगर ऐसा कुछ होता है, तो मैं मीडिया को खुद बुलाकर बताऊंगी कि भैया हां हां ऐसा है…आप बताओ सही है कि नहीं।"
सुनीता ने कहा कि वह इस मामले में गोविंदा के फैंस से भी राय लेंगी। उन्होंने कहा कि वह फैंस से पूछेंगी कि गोविंदा ने ऐसा किया है, ये सही है कि नहीं…40 साल की बीवी होनी चाहिए या कोई XYZ होनी चाहिए लाइफ में। उन्होंने कहा कि वह यह भी देखना चाहती हैं कि फैंस उनका पक्ष लेते हैं या गोविंदा का।
