Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

गोविंदा के अफेयर पर सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- कोई मराठी एक्ट्रेस है…

Sunita Ahuja On Govinda Affair: सुनीता आहूजा और गोविंदा ने तलाक से जुड़ी खबरों पर हाल ही में साथ आकर विराम लगा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने गोविंदा के अफेयर पर बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 01, 2025

Sunita Ahuja big reveal on actor Govinda Affair

सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर पर की बात

Sunita Ahuja On Govinda Affair: बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जहां कुछ समय पहले खबर थी कि कपल के प्यार भरे रिश्ते में दरार आ गई है और दोनों अपनी 40 साल की शादी को खत्म कर रहे हैं, फिर अचानक गणेश चतुर्थी पर दोनों ने साथ आकर सभी के मुंह बंद करवा दिए थे, लेकिन एक बार फिर सुनीता आहूजा ने मनमुटाव की खबरों को हवा दे दी है। उन्होंने पति गोविंदा के अफेयर को लेकर कहा कि हां मैंने भी सुना है कोई मराठी एक्ट्रेस है। अब उनके बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। दोनों का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है…

सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर पर की बात (Sunita Ahuja On Govinda Affair)

सुनीता आहूजा ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में खास बातचीत की। ऐसे में जब पारस ने पूछा कि मीडिया क्यों लंबे समय से उनके और गोविंदा के अलग होने की 'बकवास' कर रहा है। इस पर सुनीता ने बेबाकी से कहा, "मैंने 10 बार बोला मीडिया को, सुना मैंने भी है लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं या गोविंदा को रंगेहाथ न पकड़ लूं, मैं कुछ ऐलान नहीं कर सकती।"

किसी मराठी एक्ट्रेस के चक्कर में हैं (Govinda Wife Sunita Ahuja)

सुनीता की इस टिप्पणी के बाद जब पारस ने उनसे पूछा कि वह किस चीज में 'रंगे हाथ न पकड़ने' की बात कर रही हैं, तो सुनीता ने गोविंदा के कथित अफेयर की अफवाहों की तरफ इशारा किया। उन्होंने साफ कहा, "जो भी अफेयर है, मैं सुन रही हूं, कोई मराठी एक्ट्रेस है, ये है, वो है… बता दूं ये सब करने की ये उम्र नहीं होती। उन्हें अपने बच्चों बेटी टीना को सेटल करने और बेटे यश के करियर पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि ये अफवाह वह भी सुन रही हैं।

'खुद मीडिया को बुलाकर सच बताऊंगी' (Sunita Ahuja Govinda Divorce Rumors)

सुनीता ने मीडिया से भी अपील करते हुए कहा कि जब तक वह खुद कुछ न बोलें तब तक किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा, "जब मैं मुंह खोलूंगी, सच बोलूंगी, झूठ बोलती नहीं हूं और मैं बेधड़क बोलूंगी। मैं छुपाऊंगी कुछ भी नहीं। मेरा पति है बोलकर मैं क्यों छुपाऊंगी? अगर ऐसा कुछ होता है, तो मैं मीडिया को खुद बुलाकर बताऊंगी कि भैया हां हां ऐसा है…आप बताओ सही है कि नहीं।"

फैंस से भी पूछेंगी सवाल

सुनीता ने कहा कि वह इस मामले में गोविंदा के फैंस से भी राय लेंगी। उन्होंने कहा कि वह फैंस से पूछेंगी कि गोविंदा ने ऐसा किया है, ये सही है कि नहीं…40 साल की बीवी होनी चाहिए या कोई XYZ होनी चाहिए लाइफ में। उन्होंने कहा कि वह यह भी देखना चाहती हैं कि फैंस उनका पक्ष लेते हैं या गोविंदा का।

ये भी पढ़ें

राजेश खन्ना ने इस बड़ी वजह से ठुकराया था Bigg Boss का ऑफर, प्रति एपिसोड मिल रहे थे 3.5 करोड़
बॉलीवुड
Rajesh Khanna got offer of Bigg Boss 3.5 crore per episode

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

01 Nov 2025 03:15 pm

Published on:

01 Nov 2025 03:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गोविंदा के अफेयर पर सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- कोई मराठी एक्ट्रेस है…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जब ऐश्वर्या को देखते हुए सलमान खान ने अभिषेक बच्चन से कहा, लो तुम्हारी मंजिल आ गई…

'ढाई अक्षर प्रेम के' में सलमान खान का ट्रक ड्राइवर वाला रोल आज भी है यादगार, फिर भी फ्लॉप हुई फिल्म
बॉलीवुड

1981 में आई अमिताभ की वो फिल्म जो एक साथ 27 थियेटर्स में रिलीज हुई थी और सारे शोज थे हॉउसफुल

Amitabh Bachchan's blockbuster film Yaarana
बॉलीवुड

13 साल बाद भारत लौटे फेमस सिंगर का कॉन्सर्ट बना चोरी का अड्डा, जेबकतरों ने फैंस के उड़ाए 80 मोबाइल, मचा हड़कंप

Enrique Iglesias
बॉलीवुड

‘Ugly’ बोलने के बाद भी हेमा मालिनी ने शाहरुख खान को अपनी फिल्म में किया था साइन, जानें वजह

शाहरुख खान को हेमा मालिनी ने कहा था 'Ugly' और किया था आमिर खान को साइन
बॉलीवुड

ऑउटसाइडर का दर्द: साढ़े तीन साल की उम्र में एक्टर ने पिता को खोया, बेटे को स्टार बनाने के लिए मां आज भी कर रही है संघर्ष

Susovan Sonu Roy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.