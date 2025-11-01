गोविंदा के अफेयर पर सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- कोई मराठी एक्ट्रेस है…

Sunita Ahuja On Govinda Affair: बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जहां कुछ समय पहले खबर थी कि कपल के प्यार भरे रिश्ते में दरार आ गई है और दोनों अपनी 40 साल की शादी को खत्म कर रहे हैं, फिर अचानक गणेश चतुर्थी पर दोनों ने साथ आकर सभी के मुंह बंद करवा दिए थे, लेकिन एक बार फिर सुनीता आहूजा ने मनमुटाव की खबरों को हवा दे दी है। उन्होंने पति गोविंदा के अफेयर को लेकर कहा कि हां मैंने भी सुना है कोई मराठी एक्ट्रेस है। अब उनके बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। दोनों का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है…