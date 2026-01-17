रिलीज से 5 दिन पहले सनी देओल ने शेयर कीं ‘बॉर्डर 2’ की BTS फोटोज, फैंस ने लिखा 23 जनवरी का इंतजार है

Sunny Deol BTS Photos: सनी देओल अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज को लेकर पूरी तरह तैयारियों में जुटे हैं। इन दिनों सनी देओल पूरी कास्ट के साथ फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त नजर आ रहे हैं। फिल्म को प्रमोट करने और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सभी अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। हाल ही में सनी देओल अपनी फिल्म की कास्ट के साथ आईएनएस विक्रांत वॉरशिप पर पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद सेलर्स के साथ बातचीत की और तस्वीरें भी खिंचवाईं। अब सनी देओल ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर दर्शक एक बार फिर फिल्म को लेकर एंगेज हो गए हैं।