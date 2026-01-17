रिलीज से 5 दिन पहले सनी देओल ने शेयर कीं ‘बॉर्डर 2’ की BTS फोटोज, फैंस ने लिखा 23 जनवरी का इंतजार है

सनी देओल ‘बोर्डर 2’ बीटीएस फोटोज (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)
Sunny Deol BTS Photos: सनी देओल अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज को लेकर पूरी तरह तैयारियों में जुटे हैं। इन दिनों सनी देओल पूरी कास्ट के साथ फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त नजर आ रहे हैं। फिल्म को प्रमोट करने और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सभी अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। हाल ही में सनी देओल अपनी फिल्म की कास्ट के साथ आईएनएस विक्रांत वॉरशिप पर पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद सेलर्स के साथ बातचीत की और तस्वीरें भी खिंचवाईं। अब सनी देओल ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर दर्शक एक बार फिर फिल्म को लेकर एंगेज हो गए हैं।
सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ‘बॉर्डर 2’ की शूटिंग के दौरान की बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सनी देओल अलग-अलग मूड में नजर आ रहे हैं। कहीं वह शूट करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं डायरेक्टर के साथ किसी सीन पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में वह शॉट के बीच आराम करते दिख रहे हैं, कहीं गंभीर अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं मूंगफली खाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सामने आते ही नेटिजन्स ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए।
एक यूजर ने लिखा, “लव यू पाजी”।
फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने भी इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा, “वह आदमी जिसके पास दोनों हैं ढाई किलो का हाथ और एक नरम दिल! आभारी हूं, सनी सर।”
एक एक्ससिटेड फैन ने लिखा “ 23 जनवरी का बेसब्री इंतजार है”।
वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “23 जनवरी तक ‘बॉर्डर 2’ की पोस्ट रुकनी नहीं चाहिए। हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए - ‘बॉर्डर 2’।”
इससे पहले भी सनी देओल ने ‘बॉर्डर 2’ के शूटिंग सेट से फैंस को खास झलक दिखाई थी। देहरादून से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने शूटिंग के दौरान हुई सुबह की बारिश का वीडियो शेयर किया था, जिसके चलते शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इस दौरान पूरी टीम गर्मागरम पकौड़ों और चाय का आनंद लेते हुए नजर आई थी।
‘बॉर्डर 2’ के टीजर, ट्रेलर और गाने रिलीज किए जा चुके हैं। यह फिल्म 1997 में रिलीज़ हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है और 1971 की जंग पर आधारित एक नई कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
