फौजी की आवाज में ‘बॉर्डर 2’ का ‘घर कब आओगे…’ गाना सुन भावुक हुए सनी देओल

Sunny Deol: आने वाली 23 जनवरी को सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म का दूसरा गाना 'जाते हुए लम्हों…' रिलीज हुआ है। अपनी रिलीज से पहले ही फिल्म काफी चर्चा में है कभी अपने गानों को लेकर तो कभी वरुण धवन को लेकर। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट इसके प्रमोशन में जुटी हुई है। वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स भी फिल्म के गानों 'घर कब आओगे', और 'जाते हुए लम्हों' पर रील्स और वीडियोज बना रहे हैं। इस सबके बीच एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फौजी 'बॉर्डर' का 'घर कब आओगे…' गाने को गाता हुआ दिख रहा है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि सनी देओल ने भी इसकी तारीफ की और अपनी स्टोरी पर भी शेयर किया।