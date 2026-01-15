15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फौजी की आवाज में ‘बॉर्डर 2’ का ‘घर कब आओगे…’ गाना सुन भावुक हुए सनी देओल

Sunny Deol: सनी देओल की आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर और वरुण धवन की ट्रोलिंग के बीच एक बीएसएफ जवान के गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फैंस के साथ-साथ फिल्म की स्टारकास्ट भी पसंद कर रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 15, 2026

Sunny Deol Insta story

फौजी का गाना सुन भावुक हुए सनी देओल। (फोटो सोर्स: chakrapani_soldier_official and iamsunnydeol)

Sunny Deol: आने वाली 23 जनवरी को सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म का दूसरा गाना 'जाते हुए लम्हों…' रिलीज हुआ है। अपनी रिलीज से पहले ही फिल्म काफी चर्चा में है कभी अपने गानों को लेकर तो कभी वरुण धवन को लेकर। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट इसके प्रमोशन में जुटी हुई है। वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स भी फिल्म के गानों 'घर कब आओगे', और 'जाते हुए लम्हों' पर रील्स और वीडियोज बना रहे हैं। इस सबके बीच एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फौजी 'बॉर्डर' का 'घर कब आओगे…' गाने को गाता हुआ दिख रहा है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि सनी देओल ने भी इसकी तारीफ की और अपनी स्टोरी पर भी शेयर किया।

भावुक कर देगा फौजी का ये गाना

बता दें कि बीएसएफ जवान चक्रपाणी नागिरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए हैं और बेहद ही भावुक अंदाज में ‘घर कब आओगे…' गाना गा रहे हैं। वीडियो में चक्रपाणी ने 'घर कब आओगे…' गाने को इतनी खूबसूरती से गाया है कि कोई भी इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएगा।

वरुण धवन ने भी की फौजी के गाने की तारीफ

BSF जवान के इस वीडियो पर ‘बॉर्डर 2' एक्टर वरुण धवन ने भी कमेंट करते हुए उनकी तारीफ की है। वहीं, सनी पाजी को चक्रपाणी की गायकी इतनी पसंद आयी कि वो इनकी सिंगिंग के फैन हो गए हैं और साथ ही उन्होंने इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया है। दूसरी तरफ, सुनील शेट्टी, अहान शेट्टी और कई सेलेब्स ने भी इस वीडियो को लाइक किया है।

सेलिब्रिटीज के अलावा सोशल मीडिया यूजर्स भी चक्रपाणी नागिरी के गाने को पसंद कर रहे हैं और उनकी तुलना दिवंगत फेमस सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम से कर रहे हैं।

बता दें कि 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जिसको जेपी दत्ता ने निर्देशित किया था। फिल्म में अक्षय खन्ना, सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, तब्बू, पूजा भट्ट, कुलभूषण खरबंदा, पुनीत इत्सर जैसे कलाकार थे। वहीं, 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी, पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ के अलावा मोना सिंह, मेधा राणा, अन्या सिंह और सोनम बाजवा लीड रोल में दिखेंगी। फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट किया है।

ये भी पढ़ें

जब असली फौजी गढ़ते हैं परदे की जंग, तब बनती हैं यादगार देशभक्ति फिल्में
मनोरंजन
Indian Army Day 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

सनी देओल

Published on:

15 Jan 2026 05:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फौजी की आवाज में ‘बॉर्डर 2’ का ‘घर कब आओगे…’ गाना सुन भावुक हुए सनी देओल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ के साथ रिलीज हुआ ‘Border 2’ का धमाकेदार ट्रेलर

Border 2 Trailer Out
बॉलीवुड

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan
बॉलीवुड

एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा…OTT पर आ गया है फुल पैसा वसूल कंटेंट, जो बढ़ाने वाला है सस्पेंस

Friday OTT Releases
बॉलीवुड

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन
बॉलीवुड

अच्छे चेहरे देखें, चश्मा नहीं लगेगा… JLF में जावेद अख्तर के बेबाक बोल- सेक्युलर का कोई क्रैश कोर्स नहीं

JLF 2026, Jaipur Literature Festival, Jaipur Lit Fest, Javed Akhtar, Varisha Farasat, Bollywood lyricist, script writer, Hindi literature, Indian cinema, film industry, भाषा पर चर्चा, समाज पर चर्चा, सेक्युलरिज्म, उर्दू, संस्कृत, तमिल भाषा, Jaipur event, होटल
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.