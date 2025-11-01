तनिष्ठा चटर्जी की बीमारी ने खोली इस ‘छुपे हुए’ कैंसर की सच्चाई, जानें लक्षण और इलाज

बता दें कि ये कोई खास टाइप का कैंसर नहीं है, ऑलिगोमेटास्टैटिक कैंसर में केवल लिमिट जगहों पर फैलता है, आमतौर पर एक से 5 घावों lesions तक। ये confined ट्यूमर और मेटास्टैटिक रोग के बीच की स्थिति है, जहां कैंसर शरीर के कई अंगों में फैल जाता है। बता दें कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) के मुताबिक ये 'ओलिगो' अवस्था कुछ मामलों में बेहतर रोग का निदान (prognosis) कर सकती है, क्योंकि फैलने वाली जगहों की एरिया छोटी और संभावित रूप से अधिक इलाज के लिए बनी रहती है। जिससे मेटास्टैटिक (स्टेज 4) कैंसर हो सकता है, जबकि ऑलिगोमेटास्टैटिक रोग सीमित होता है, ये छुने से नहीं फैलती है।