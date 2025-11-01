तनिष्ठा चटर्जी की बीमारी ने खोली इस ‘छुपे हुए’ कैंसर की सच्चाई, जानें लक्षण और इलाज

तनिष्ठा चटर्जी के फिल्म का फोटो (तनिष्ठा चटर्जी के Instagram handle से)
Tannishtha Chatterjee Diagnosed With Stage 4: बॉलीवुड एक्टर तनिष्ठा चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर स्टेज 4 ऑलिगोमेटास्टैटिक कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी शेयर की है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये तेजी से फैल रही है। बता दें कि तनिष्ठा ने ना केवल अपनी इस लड़ाई के बारे में बताया, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और फैंस के सपोर्ट के लिए आभार जताया है।
मशहूर एक्ट्रेस और फिल्ममेकर तनिष्ठा चटर्जी 70 साल की मां और 9 साल की मासूम बेटी की जिम्मेदारी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी और इन सबके बीच, चौथे स्टेज के कैंसर से जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई। ये कहानी है, बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी की। एक ऐसी महिला, जो ना सिर्फ अपनी बीमारी से जूझ रही हैं, बल्कि अपने परिवार का एकमात्र सहारा भी बनी हुई हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
फेमस एक्ट्रेस और फिल्ममेकर तनिष्ठा चटर्जी, जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, इन दिनों तनिष्ठा ने कैंसर से चल रही अपनी लड़ाई और अपनी नई फिल्म 'फुल प्लेट' से मिली हिम्मत और उम्मीद के बारे में खुलकर बात की। दरअसल, उनकी इस ऑलिगोमेटास्टैटिक कैंसर शब्द लोगो का ध्यान अपनी ऐसे खीचा कि, जिसे लोग जानते ही नहीं है, और उन्हें इसका आइडिया भी नहीं है। तो आइए जानते है, उनके इस बीमारी के बारें में,
बता दें कि ये कोई खास टाइप का कैंसर नहीं है, ऑलिगोमेटास्टैटिक कैंसर में केवल लिमिट जगहों पर फैलता है, आमतौर पर एक से 5 घावों lesions तक। ये confined ट्यूमर और मेटास्टैटिक रोग के बीच की स्थिति है, जहां कैंसर शरीर के कई अंगों में फैल जाता है। बता दें कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) के मुताबिक ये 'ओलिगो' अवस्था कुछ मामलों में बेहतर रोग का निदान (prognosis) कर सकती है, क्योंकि फैलने वाली जगहों की एरिया छोटी और संभावित रूप से अधिक इलाज के लिए बनी रहती है। जिससे मेटास्टैटिक (स्टेज 4) कैंसर हो सकता है, जबकि ऑलिगोमेटास्टैटिक रोग सीमित होता है, ये छुने से नहीं फैलती है।
ये जानना खास है कि ऑलिगोमेटास्टैटिक कैंसर के सामान्य लक्षण- लगातार थकान, अकारण वजन कम होना, शरीर के प्रभावित हिस्से में दर्द ,ट्यूमर या सूजन, सांस लेने में तकलीफ (यदि फेफड़ों में फैला हो), कब्ज या दस्त (यदि आंतों में फैला हो।बता दें कि ये कैंसर से जुड़ी है, इसलिए इसके कई लक्षण स्टेज 4 के सामान्य लक्षणों के समान होते हैं। इसके बारें में ज्यादातर लोगो पता नहीं, इसलिए इसका इलाज अभी लोगो को पता नहीं है और ऑलिगोमेटास्टैटिक कैंसर का दवा बनना अभी शुरु हो रहा है।
