Tannishtha Chatterjee: 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं एक्ट्रेस, कोई नहीं है घर में कमाने वाला, बताई आपबीती

4th स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं तनिष्ठा चटर्जी (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Tannishtha Chatterjee Cancer: 70 साल की मां और 9 साल की मासूम बेटी की जिम्मेदारी। घर चलाने की पूरी जिम्मेवारी और इन सबके बीच, चौथे स्टेज के कैंसर से जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई। यह कहानी है, बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी की। एक ऐसी महिला, जो न सिर्फ अपनी बीमारी से जूझ रही हैं, बल्कि अपने परिवार का एकमात्र सहारा भी बनी हुई हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
मशहूर एक्ट्रेस और फिल्ममेकर तनिष्ठा चटर्जी, जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। ETimes को दिए एक इंटरव्यू में तनिष्ठा ने कैंसर से चल रही अपनी लड़ाई और अपनी नई फिल्म ‘फुल प्लेट’ से मिली हिम्मत और उम्मीद के बारे में खुलकर बात की।
बता दें उनकी इस फिल्म को हाल ही में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जहां तनिष्ठा को ‘विजनरी डायरेक्टर अवॉर्ड’ से भी सम्मानित किया गया।
जब उनसे पूछा गया कि अब उनकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा था कि मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं कैंसर-फ्री हूँ। हर 21 दिन में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हाल ही में मैं सिडनी से लौटी और अगला दिन पूरा अस्पताल में बीता। मेरा सारा काम और ट्रैवल इन्हीं तारीखों के आसपास प्लान होता है।
तनिष्ठा ने यह भी बताया कि वह घर की अकेली कमाने वाली और देखभाल करने वाली हैं। उन्होंने कहा, “मेरी माँ और बेटी मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं चाहकर भी मां को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रही थी। शुक्र है कि मेरे पास कुछ भरोसेमंद लोग हैं जो मदद करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर जिम्मेदारी मुझ पर ही है।”
उन्होंने आगे कहा कि हां, ये सब बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं हर दिन को जैसे आता है वैसे ही जीने की कोशिश करती हूं। इतने तनाव और दर्द के बीच, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने अपनी फिल्म ‘फुल प्लेट’ कैसे पूरी की।”
