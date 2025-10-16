Tannishtha Chatterjee: 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं एक्ट्रेस, कोई नहीं है घर में कमाने वाला, बताई आपबीती

Tannishtha Chatterjee Cancer: 70 साल की मां और 9 साल की मासूम बेटी की जिम्मेदारी। घर चलाने की पूरी जिम्मेवारी और इन सबके बीच, चौथे स्टेज के कैंसर से जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई। यह कहानी है, बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी की। एक ऐसी महिला, जो न सिर्फ अपनी बीमारी से जूझ रही हैं, बल्कि अपने परिवार का एकमात्र सहारा भी बनी हुई हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।