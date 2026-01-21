21 जनवरी 2026,

बुधवार

बॉलीवुड

सिर्फ भारत ही नहीं, 9 देशों में भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही ये इंडियन सीरीज, महज एक हफ्ते में ही रचा इतिहास

Taskareee First Indian Series to Trend WorldWide: अभिनेता इमरान हाशमी की सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया है। ये सीरीज पहली ऐसी भारतीय सीरीज बन गई है जिसने ग्लोबल लेवल पर ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 21, 2026

Taskareee First Indian Series to Trend WorldWide

Taskareee First Indian Series to Trend WorldWide (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Taskareee First Indian Series to Trend WorldWide: भारतीय वेब मनोरंजन की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। इमरान हाशमी अभिनीत वेब सीरीज ‘तस्करी: द स्मगलर्स वेब’ ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स की ग्लोबली नॉन इंग्लिश टेलीविजन लिस्ट में पहले ही हफ्ते में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय वेब सीरीज बन गई है। जी हां, इस कामयाबी ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय कहानियां अब सीमाओं से परे जाकर वैश्विक दर्शकों से जुड़ रही हैं।

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही करने लगी ट्रेंड

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही ‘तस्करी’ को दुनिया भर के दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। शुरुआती सप्ताह में यह सीरीज नौ देशों में पहले स्थान पर रही, जबकि तेईस देशों में इसने टॉप 10 में जगह बनाई। ये उपलब्धि इस बात का संकेत है कि भारतीय विषयों पर आधारित सशक्त कहानियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग तेजी से बढ़ रही है।

कैसी है वेब सीरीज की कहानी?

इस वेब सीरीज की कहानी हवाई अड्डों पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों की जिंदगी पर केंद्रित है। आमतौर पर पर्दे के पीछे रहकर देश की सुरक्षा में लगे इन अधिकारियों की मेहनत, साहस और ईमानदारी को बेहद यथार्थवादी तरीके से दर्शाया गया है। तस्करी जैसे गंभीर विषय को मानवीय दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करना इस सीरीज को खास बनाता है।

'तस्करी' के बारे में

'तस्करी' का निर्माण नीरज पांडे ने किया है और इसका सह-निर्देशन राघव जयराथ ने किया है। सीरीज में इमरान हाशमी के साथ जोया अफरोज, अमृता खानविलकर, शरद केलकर, नंदिश सिंह संधू और अनुराग सिन्हा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। सभी कलाकारों के अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिल रही है।

नीरज पांडे ने दी प्रतिक्रिया

इस ऐतिहासिक सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज पांडे ने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ एक वेब सीरीज की नहीं, बल्कि भारतीय कहानी कहने की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जब कहानियां अपनी ज़मीन से जुड़ी होती हैं और उन्हें ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो वे वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बना लेती हैं। वहीं इमरान हाशमी ने इस सफलता को पूरी टीम की मेहनत और दर्शकों के विश्वास का नतीजा बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि यह कहानी उन सीमा शुल्क अधिकारियों को समर्पित है, जो बिना किसी सुर्खी के देश की सुरक्षा में दिन-रात लगे रहते हैं। 'तस्करी' की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि वास्तविक घटनाओं से प्रेरित कहानियां दर्शकों के दिलों तक पहुंचने की ताकत रखती हैं।

