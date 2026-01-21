सिर्फ भारत ही नहीं, 9 देशों में भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही ये इंडियन सीरीज, महज एक हफ्ते में ही रचा इतिहास

Taskareee First Indian Series to Trend WorldWide: भारतीय वेब मनोरंजन की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। इमरान हाशमी अभिनीत वेब सीरीज ‘तस्करी: द स्मगलर्स वेब’ ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स की ग्लोबली नॉन इंग्लिश टेलीविजन लिस्ट में पहले ही हफ्ते में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय वेब सीरीज बन गई है। जी हां, इस कामयाबी ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय कहानियां अब सीमाओं से परे जाकर वैश्विक दर्शकों से जुड़ रही हैं।