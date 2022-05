आखिर क्यों द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर ने किया गया बैन, जाने पूरा माजरा

द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरु हो गया हैं। सिंगापुर सरकार ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बैन लगा दिया है। उनका कहना हैं कि यह फिल्म देश की धार्मिक एकता को भंग कर सकती है।

Updated: May 10, 2022 11:23:57 am

सिंगापुर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बवाल शुरु हो गया हैं। सिंगापुर अथॉरिटीज ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बैन कर दिया है। उनका कहना है कि यह फिल्म अलग-अलग समुदायों में मतभेद को बढ़ावा दे सकती है। इतना ही नहीं सिंगापुर की सरकार ने इस फिल्म पर एकतरफा होने का आरोप भी लगाया हैं।

