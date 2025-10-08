Zubeen Garg की मौत का सच जानता है ये शख्स, 19 दिन बाद CID ऑफिस पहुंचकर अहम सबूत सौंपने की कही बात

Zubeen Garg Death News: असम के संगीत जगत के सूरज जुबीन गर्ग, की अचानक मौत ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया था। उनका निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुआ था। अब, उनके अंतिम संस्कार के ठीक 19 दिन बाद, सहयोगी गायक मानस रॉबिन ने एक ऐसा बम फोड़ा है जो जांच की दिशा बदल सकता है। रॉबिन ने दावा किया है कि अंतिम विदाई के दिन उन्हें जुबीन के से जुड़े ठोस सबूत हाथ लगे हैं।