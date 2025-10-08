आखिर क्या है ‘भूटान कार स्कैंडल’? ED की कार्रवाई से मचा हड़कंप, फेमस सुपरस्टार्स के घरों पर हो रही है धड़ाधड़ छापेमारी

Bhutan Luxury Car Smuggling Case Update: भूटान से लग्जरी कारों की तस्करी का मामला अब सस्पेंस थ्रिलर की तरह गहराता जा रहा है। बुधवार की सुबह ईडी (ED) की टीम ने एक साथ केरल और तमिलनाडु के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। जी हां, इस बार रेड के लिए ईडी (ED) की गाड़ियां सीधे मलयालम सिनेमा के दरवाजों तक पहुंच गईं। मशहूर अभिनेता ममूटी, उनके बेटे दुलकर सलमान, साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और एक्टर अमित चकलक्कल के घरों पर तलाशी ली गई।