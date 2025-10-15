‘तुझे रब ने बनाया किस लिए…’ 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना क्लासिक सॉन्ग

आज भी उनके गाने लोगों के जहन में बसे हैं और उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रुखसार रहमान ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'बेइंतेहां प्यार' में भी काम किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद एक्ट्रेस ने शादी रचाई जो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और इस शादी के लिए उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी थी।