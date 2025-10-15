Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘तुझे रब ने बनाया किस लिए…’ 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना क्लासिक सॉन्ग

Romantic Cult Song: 'तुझे रब ने बनाया किस लिए…' गाना अपनी रिलीज के 33 साल बाद भी इसने अपनी पहचान नहीं खोई है। जो इसे एक क्लासिक और कल्ट सॉन्ग बनाता है। ये रोमांटिक गीत ना केवल अपनी मधुरता लिए याद किया जाता है, बल्कि इसके बोल और संगीत…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 15, 2025

'तुझे रब ने बनाया किस लिए...' 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना कल्ट सॉन्ग

'तुझे रब ने बनाया किस लिए...' (सोर्स: X)

Romantic Cult Song: 80 और 90 के दशक में अपनी आवाज से संगीत की दुनिया पर राज करने वाले गायक मोहम्मद अजीज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई बेहतरीन गाने गाए। लेकिन एक रोमांटिक गाना ऐसा है जिसका जादू आज 33 साल बाद भी कम नहीं हुआ है।

33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू

साल 1992 में आई फिल्म 'याद रखेगी दुनिया' के गाने 'तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए' की। इस गाने में आदित्य पंचोली और रुखसार रहमान नजर आए थे। मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने अपनी आवाज से इस गाने में जान डाल दी थी। गाने में रुखसार रहमान पर प्यार लुटाते आदित्य पंचोली आज भी लोगों को याद हैं।

साथ ही, मोहम्मद अजीज ने अपने करियर में लता मंगेशकर, आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति जैसी कई दिग्गज सिंगर्स के साथ काम किया। लेकिन 'तुझे रब ने बनाया' गाना उनकी ऑल-टाइम हिट लिस्ट में टॉप पर है। आज भी ये गाना नाई की दुकान और बस से लेकर शादी-ब्याह तक में सुना जाता है।

बेइंतेहां प्यार...

दरअसल, इस गाने का संगीत आनंद-मिलिंद ने दिया था और इसके बोल समीर ने लिखे थे। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की तरह ही मोहम्मद अजीज का दौर भी हिंदी सिनेमा जगत में काफी शानदार रहा था। उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 20,000 गाने गाए, वो भी हर भाषा में।

आज भी उनके गाने लोगों के जहन में बसे हैं और उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रुखसार रहमान ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'बेइंतेहां प्यार' में भी काम किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद एक्ट्रेस ने शादी रचाई जो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और इस शादी के लिए उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी थी।

मैं फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं…’, भाई-भतीजावाद पर चंकी पांडे ने दिया ऐसा बयान
बॉलीवुड
'मैं फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं...', भाई-भतीजावाद पर चंकी पांडे दिया ऐसा बयान

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

15 Oct 2025 04:25 pm

Published on:

15 Oct 2025 04:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘तुझे रब ने बनाया किस लिए…’ 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना क्लासिक सॉन्ग

