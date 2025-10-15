‘तुझे रब ने बनाया किस लिए…’ 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना क्लासिक सॉन्ग

'तुझे रब ने बनाया किस लिए...' (सोर्स: X)
Romantic Cult Song: 80 और 90 के दशक में अपनी आवाज से संगीत की दुनिया पर राज करने वाले गायक मोहम्मद अजीज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई बेहतरीन गाने गाए। लेकिन एक रोमांटिक गाना ऐसा है जिसका जादू आज 33 साल बाद भी कम नहीं हुआ है।
साल 1992 में आई फिल्म 'याद रखेगी दुनिया' के गाने 'तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए' की। इस गाने में आदित्य पंचोली और रुखसार रहमान नजर आए थे। मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने अपनी आवाज से इस गाने में जान डाल दी थी। गाने में रुखसार रहमान पर प्यार लुटाते आदित्य पंचोली आज भी लोगों को याद हैं।
साथ ही, मोहम्मद अजीज ने अपने करियर में लता मंगेशकर, आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति जैसी कई दिग्गज सिंगर्स के साथ काम किया। लेकिन 'तुझे रब ने बनाया' गाना उनकी ऑल-टाइम हिट लिस्ट में टॉप पर है। आज भी ये गाना नाई की दुकान और बस से लेकर शादी-ब्याह तक में सुना जाता है।
दरअसल, इस गाने का संगीत आनंद-मिलिंद ने दिया था और इसके बोल समीर ने लिखे थे। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की तरह ही मोहम्मद अजीज का दौर भी हिंदी सिनेमा जगत में काफी शानदार रहा था। उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 20,000 गाने गाए, वो भी हर भाषा में।
आज भी उनके गाने लोगों के जहन में बसे हैं और उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रुखसार रहमान ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'बेइंतेहां प्यार' में भी काम किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद एक्ट्रेस ने शादी रचाई जो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और इस शादी के लिए उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी थी।
