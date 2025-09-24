जबरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस से भरपूर, इन 5 फिल्मों के क्लाइमैक्स में मिलेगा कंफ्यूजन का ओवरडोज

Twists And Suspense: बॉलीवुड और कई भाषाओं की फिल्मों में जासूसी फिल्मों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ चुनिन्दा फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने बेहतरीन कंटेंट और अनोखे ट्विस्ट से दर्शकों को पूरी तरह से मोहित कर लेती हैं। आज हम आपको 5 ऐसी ही बेहतरीन जासूसी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो आपको अपने क्लाइमैक्स तक बांधे रखेंगी, और हर सीन में आपको एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा।
ये तेलुगु भाषा की ब्लैक कॉमेडी मिस्ट्री फिल्म स्वरूप आरएसजे द्वारा निर्देशित है। नवीन पोलीशेट्टी और श्रुति शर्मा की मुख्य भूमिकाओं वाली ये फिल्म नेल्लोर के एक जासूस की कहानी कहती है जिसकी जिंदगी तब उलझ जाती है जब उसे एक रेलवे ट्रैक पर मिले शव की जांच करनी होती है। इस फिल्म में हास्य और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा।
नवदीप सिंह द्वारा निर्देशित ये क्राइम थ्रिलर फिल्म अभय देओल, राइमा सेन और गुल पनाग जैसे बड़े सितारों से सजी है। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में रहने वाले एक शौकिया जासूस की कहानी, झूठ, धोखे और हत्या के जाल से गुजरती है। इस फिल्म के ट्विस्ट आपको हैरान कर देंगे।
राजीव खंडेलवाल अभिनीत ये जासूसी थ्रिलर फिल्म कौशिक घटक द्वारा निर्देशित है और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है। इस फिल्म की कहानी आपको अपने अनोखे ट्विस्ट और सस्पेंस से पूरी तरह से बांध लेगी।
ये मलयालम भाषा की मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म इंद्रनील गोपीकृष्णन और राहुल द्वारा लिखी और निर्देशित है। ध्यान श्रीनिवासन, सिजू विल्सन और रोनी डेविड राज जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है।
दिबाकर बनर्जी द्वारा निर्देशित ये रहस्य थ्रिलर फिल्म दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की बेहतरीन अभिनय क्षमता को दर्शाती है। बता दें कि ये काल्पनिक जासूस ब्योमकेश बख्शी पर बेस्ड है। ये फिल्म आपको अपने ट्विस्ट और टर्न्स से हैरान कर देगी।
इन फिल्मों के अलावा भी कई और जासूसी फिल्में हैं जो आपको मनोरंजन का भरपूर आनंद दे सकती हैं। लेकिन इन 5 फिल्मों को अपने बेहतरीन ट्विस्ट और धमाकेदार क्लाइमैक्स के लिए जरूर देखें।