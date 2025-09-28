Ullu फेम एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने लगाए फेमस डायरेक्टर पर घिनौने आरोप, बोलीं- उनके होंठ मेरे गाल पर टच हुए

नेहल वडोलिया ने 'गलाटा इंडिया' से बातचीत की। इस बातचीत में नेहल ने सुभाष घई पर आरोप लगाए। उन्होंने उस घटना को याद करते हुए कहा, "सुभाष घई का मैनेजर कुछ समय पहले ही मेरा बॉयफ्रेंड बना था। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हमारे बीच कुछ फिजिकल नहीं था, हम केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। हम दोनों उस दौरान ये देखना चाहते थे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं थोड़े दिन बाद उसने मुझे बोला कि आज हम सुभाष घई के घर जा रहे हैं और हमने वहां पार्टी करेंगे। तब सुभाष घई ने मेरे साथ अजीबोगरीब हरकत की। मैं उस समय शराब पीती थी। सभी लोग हम एक रूम में पार्टी कर रहे थे। इस बीच मेरे हाथ से कुछ गिर गया और मैं थोड़ा डर गई। तब सुभाष जी ने कहा कि चलो बालकानी दिखाता हूं। वहां से शहर कैसा दिखता है, देखो। तभी वो मेरे करीब आने लगे।"