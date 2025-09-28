Ullu फेम एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने लगाए फेमस डायरेक्टर पर घिनौने आरोप, बोलीं- उनके होंठ मेरे गाल पर टच हुए

एक्ट्रेस नेहल वडोलिया की तस्वीर
Ullu App Actress Nehal Vadoliya: एक्ट्रेस नेहल वडोलिया, जो 'गंदी बात 3' और 'जुली' जैसे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपने काम और अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फेमस डायरेक्टर सुभाष घई ने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। उस समय वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनके घर पर मौजूद थीं।
नेहल वडोलिया ने 'गलाटा इंडिया' से बातचीत की। इस बातचीत में नेहल ने सुभाष घई पर आरोप लगाए। उन्होंने उस घटना को याद करते हुए कहा, "सुभाष घई का मैनेजर कुछ समय पहले ही मेरा बॉयफ्रेंड बना था। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हमारे बीच कुछ फिजिकल नहीं था, हम केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। हम दोनों उस दौरान ये देखना चाहते थे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं थोड़े दिन बाद उसने मुझे बोला कि आज हम सुभाष घई के घर जा रहे हैं और हमने वहां पार्टी करेंगे। तब सुभाष घई ने मेरे साथ अजीबोगरीब हरकत की। मैं उस समय शराब पीती थी। सभी लोग हम एक रूम में पार्टी कर रहे थे। इस बीच मेरे हाथ से कुछ गिर गया और मैं थोड़ा डर गई। तब सुभाष जी ने कहा कि चलो बालकानी दिखाता हूं। वहां से शहर कैसा दिखता है, देखो। तभी वो मेरे करीब आने लगे।"
नेहल ने आगे बताया, "मैं बालकनी से बाहर देख रही थी और वो मुझे घूर रहे थे एकदम करीब से। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हारी हंसी बहुत ब्यूटीफुल है। तुम बहुत कुछ कर सकती हो बॉलीवुड में। तुम्हारा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। तुम हंसती हुए कितनी प्यारी लगती हो। तुम बहुत सेक्सी हो। तो वह मुझसे उस तरह की बाते करने लगे, तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि थैंक यू सर। फिर मैं अंदर चली गई।"
नेहल ने आगे बताया, "मैं बाथरूम गई, इतने में सुभाष घई मेरे बहुत करीब से गुजरे। जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो गई। जब मैं हटने की कोशिश करने लगी, तो उन्होंने मेरे गालों में अपने होंठ लगा दिए। उनका थूक मेरे गाल पर लग गया था। वहां मेरा बॉयफ्रेंड भी था, फिर भी ऐसा हुआ और उसने कुछ नहीं किया।
बता दें, इस घटना के बाद नेहल ने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि वह उनका मैनेजर था और उन्हें लगता था कि उसे सब कुछ पता रहा होगा। वह उन्हें भरोसे के लायक नहीं लगा था। इसलिए नेहल ने फिर कभी उससे बात नहीं की। हालांकि, सुभाष घई की टीम का कहना है कि डायरेक्टर कभी भी नेहल वडोलिया से नहीं मिले हैं और उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग