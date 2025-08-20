Urfi Javed Boyfriend: उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड का चेहरा आया सामने? बाहों में बाहें डाले फोटो की शेयर

Urfi Javed Boyfriend: अपने बोल्ड फैशन और पर्सनल लाइफ को लेकर उर्फी जावेद अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हां! काफी समय से उर्फी के बॉयफ्रेंड को लेकर चर्चाएं थीं। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता था और आखिरकार उर्फी ने अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा दिखा दिया है। दोनों की तसवीरें साथ में शेयर करते हुए उन्होंने एक स्पेशल रोमांटिक मैसेज भी लिखा है।
उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में वह एक शख्स के साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं और वह शख्स उनके गले में हाथ डाले हुए है। दोनों कॉफी का आनंद लेते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उर्फी ने लिखा, “अब मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है।” इस फोटो को देखने के बाद उनके फैंस खुश हो रहे हैं कि आखिरकार उर्फी ने अपने बॉयफ्रेंड को चेहरा दिखा दिया है, लेकिन इसी बीच कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिनका कहना अलग है।
सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि यह लड़का उनका बॉयफ्रेंड नहीं हैं, क्योंकि इसमें उर्फी ने लिखा है कि वह इस मूमेंट पर अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही हैं। जिसके साथ उर्फी ने फोटो डाली है वह उनके केवल एक दोस्त हो सकते हैं बॉयफ्रेंड नहीं।
वहीं, इस तस्वीर में उर्फी ने जिस शख्स को टैग किया है, उसका नाम कौस त्रिवेदी है। कौस ने भी उर्फी के साथ की कई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की हैं। कौस ने उर्फी के पोस्ट को री-शेयर करते हुए लिखा, “बॉलीवुड सेलिब्रिटी का पसंदीदा बनना मुश्किल है, लेकिन किसी को तो पब्लिक सर्विस करनी ही होगी।”
बता दें, कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में उर्फी ने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ डिटेल्स शेयर की थीं, लेकिन उनका नाम और चेहरा नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि उनका बॉयफ्रेंड 6 फीट 4 इंच लंबा है और वह उसके साथ 8 या 6 इंच की हील पहनकर घूमती हैं। अब इस शख्स को कई लोग उनका दोस्त बता रहे हैं तो कई उनका बॉयफ्रेंड कह रहे हैं।