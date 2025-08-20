Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Urfi Javed Boyfriend: उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड का चेहरा आया सामने? बाहों में बाहें डाले फोटो की शेयर

Urfi Javed Boyfriend Face Reveal: इंन्फ्लूएंसर उर्फी जावेद ने एक फोटो शेयर की है। इस शख्स को लोग उनका बॉयफ्रेंड कह रहे हैं। खुद उर्फी ने फोटो शेयर कर एक स्पेशल मैसेज लिखा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 20, 2025

Urfi Javed Boyfriend Face Reveal
उर्फी जावेद के इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Urfi Javed Boyfriend: अपने बोल्ड फैशन और पर्सनल लाइफ को लेकर उर्फी जावेद अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हां! काफी समय से उर्फी के बॉयफ्रेंड को लेकर चर्चाएं थीं। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता था और आखिरकार उर्फी ने अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा दिखा दिया है। दोनों की तसवीरें साथ में शेयर करते हुए उन्होंने एक स्पेशल रोमांटिक मैसेज भी लिखा है।

उर्फी जावेद ने की फोटो शेयर (Urfi JavedInstagram) 

उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में वह एक शख्स के साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं और वह शख्स उनके गले में हाथ डाले हुए है। दोनों कॉफी का आनंद लेते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उर्फी ने लिखा, “अब मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है।” इस फोटो को देखने के बाद उनके फैंस खुश हो रहे हैं कि आखिरकार उर्फी ने अपने बॉयफ्रेंड को चेहरा दिखा दिया है, लेकिन इसी बीच कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिनका कहना अलग है।

ये भी पढ़ें

46 की विद्या बालन ने लाल साड़ी में किया शानदार डांस, रेखा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद
बॉलीवुड
Vidya Balan Dance in red saree

उर्फी जावेद ने बताया बॉयफ्रेंड को कर रही हैं मिस (Urfi Javed Missing Her Boyfriend)

सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि यह लड़का उनका बॉयफ्रेंड नहीं हैं, क्योंकि इसमें उर्फी ने लिखा है कि वह इस मूमेंट पर अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही हैं। जिसके साथ उर्फी ने फोटो डाली है वह उनके केवल एक दोस्त हो सकते हैं बॉयफ्रेंड नहीं।

उर्फी के पोस्ट को कौस त्रिवेदी ने किया री-शेयर (Kaus Trivedi Instagram)

वहीं, इस तस्वीर में उर्फी ने जिस शख्स को टैग किया है, उसका नाम कौस त्रिवेदी है। कौस ने भी उर्फी के साथ की कई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की हैं। कौस ने उर्फी के पोस्ट को री-शेयर करते हुए लिखा, “बॉलीवुड सेलिब्रिटी का पसंदीदा बनना मुश्किल है, लेकिन किसी को तो पब्लिक सर्विस करनी ही होगी।”

उर्फी ने बॉयफ्रेंड को लेकर दी थी अहम जानकारी

बता दें, कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में उर्फी ने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ डिटेल्स शेयर की थीं, लेकिन उनका नाम और चेहरा नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि उनका बॉयफ्रेंड 6 फीट 4 इंच लंबा है और वह उसके साथ 8 या 6 इंच की हील पहनकर घूमती हैं। अब इस शख्स को कई लोग उनका दोस्त बता रहे हैं तो कई उनका बॉयफ्रेंड कह रहे हैं।

ये भी पढ़ें

28 साल पुराने गाने पर गोविंदा ने किया जबरदस्त डांस, वीडियो देख लोग बजाने लगे तालियां
बॉलीवुड
Govinda Dance

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 06:52 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Urfi Javed Boyfriend: उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड का चेहरा आया सामने? बाहों में बाहें डाले फोटो की शेयर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.