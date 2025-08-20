Urfi Javed Boyfriend: उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड का चेहरा आया सामने? बाहों में बाहें डाले फोटो की शेयर

उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में वह एक शख्स के साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं और वह शख्स उनके गले में हाथ डाले हुए है। दोनों कॉफी का आनंद लेते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उर्फी ने लिखा, “अब मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है।” इस फोटो को देखने के बाद उनके फैंस खुश हो रहे हैं कि आखिरकार उर्फी ने अपने बॉयफ्रेंड को चेहरा दिखा दिया है, लेकिन इसी बीच कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिनका कहना अलग है।