Sandhya Shantaram Passes Away: फिल्म इंडस्ट्री से आई बुरी खबर, ‘अरे जा हट नटखट’ गाने की फेमस एक्ट्रेस का हुआ निधन

अभिनेत्री संध्या शांताराम को उनके बेहतरीन अभिनय और नृत्य कला के लिए जाना जाता है। उनका गीत 'अरे जा रे हठ नटखट...' आज भी लोगों का ऑल टाइम फेवरेट गीत है। कोई डांस शो हो या कोई इवेंट इस गाने पर डांस तो जरूर ही होता है। आपको बता दें कि वो मशहूर फिल्मकार वी. शांताराम की तीसरी पत्नी थीं। संध्या जी और वी. शांताराम दोनों ने फिल्म ‘पिंजरा’ में एक साथ काम किया था। बता दें, साल 1951 में वी. शांताराम अपनी फिल्म ‘अमर भूपाली’ के लिए कलाकारों की खोज कर रहे थे और तभी उनके सामने आयीं संध्या, जिनकी अदाकारी ने वी. शांताराम को काफी प्रभावित किया और उन्होंने अभिनेत्री को अपनी फिल्म में रोल दे दिया। ‘अमर भूपाली’ फिल्म में संध्या ने एक गायिका का किरदार निभाया था।