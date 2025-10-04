Sandhya Shantaram Passes Away: फिल्म इंडस्ट्री से आई बुरी खबर, ‘अरे जा हट नटखट’ गाने की फेमस एक्ट्रेस का हुआ निधन

दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का 87 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। (फोटो डिजाइन: पत्रिका)
Sandhya Shantaram Passes Away: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आ रही है, मराठी और हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम रह चुकीं दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 'अरे जा हट नटखट' गाने के लिए पहचानी जाने वाली वेटरन एक्ट्रेस संध्या शांताराम ने आज अपनी अंतिम सांस ली। खबरों के मुताबिक, मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री, आशीष शेलार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर हैंडल) पर संध्या शांताराम को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट के जरिए इस दुखद खबर की जानकारी दी।
आशीष शेलार ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।
निर्देशक मधुर भंडारकर संध्या शांताराम को सबसे पहले श्रद्धांजलि देने वालों में से एक रहे। उन्होंने अपने X (पहले ट्विटर हैंडल) पर उनकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, 'दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम जी के निधन से दुखी हूं। #पिंजरा, #दोआँखेंबारहहाथ, #नवरंग और #झनकझनकपायलबाजे जैसी फिल्मों में उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी अद्भुत प्रतिभा और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य कौशल ने सिनेमा जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। #OmShanti #LegendaryActress #CinematicIcon।'
अभिनेत्री संध्या शांताराम को उनके बेहतरीन अभिनय और नृत्य कला के लिए जाना जाता है। उनका गीत 'अरे जा रे हठ नटखट...' आज भी लोगों का ऑल टाइम फेवरेट गीत है। कोई डांस शो हो या कोई इवेंट इस गाने पर डांस तो जरूर ही होता है। आपको बता दें कि वो मशहूर फिल्मकार वी. शांताराम की तीसरी पत्नी थीं। संध्या जी और वी. शांताराम दोनों ने फिल्म ‘पिंजरा’ में एक साथ काम किया था। बता दें, साल 1951 में वी. शांताराम अपनी फिल्म ‘अमर भूपाली’ के लिए कलाकारों की खोज कर रहे थे और तभी उनके सामने आयीं संध्या, जिनकी अदाकारी ने वी. शांताराम को काफी प्रभावित किया और उन्होंने अभिनेत्री को अपनी फिल्म में रोल दे दिया। ‘अमर भूपाली’ फिल्म में संध्या ने एक गायिका का किरदार निभाया था।
वैसे तो एक्ट्रेस संध्या ने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, मगर उनकी कुछ यादगार फिल्में ‘झनक झनक पायल बाजे’, ‘दो आंखें बारह हाथ’, ‘नवरंग’, ‘पिंजरा’ और ‘अमर भूपाली’ जैसी फिल्मों के लिए उनको आज भी याद किया जाता है।
वेटरन अभिनेत्री संध्या शांताराम के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। अभिनेत्री संध्या शांताराम को हिंदी और मराठी सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
