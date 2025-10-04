Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हॉलीवुड

Sean Diddy Combs: फेमस रैपर को वेश्यावृत्ति और यौन उत्पीड़न मामले में हुई 4 साल की जेल, फूट-फूटकर रोए

Sean Diddy Combs 4 years jail: मनोरंजन जगत से बड़ी खबर आ रही है। फेमस रैपर सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को 4 साल की सजा हुई है। उनपर वेश्यावृत्ति और यौन उत्पीडन के आरोप साबित हुए हैं। सजा होने के बाद रैपर खूब रोए।

3 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 04, 2025

Sean diddy combs 4 years 2 month jail for prostitution and sexual assault breaks down in courtroom

फेमस रैपर को हुई 4 साल 2 महीने की जेल

Sean Diddy Combs 4 years jail: रैपर सीन 'डिडी' कॉम्ब्स का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। रैपर को 4 साल 2 महीने की जेल हुई है। साथ ही उन पर 50,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को यह सजा अमेरिका के जिला न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यन ने शुक्रवार, 3 अक्टूबर को सुनाई है। डिडी को यह सजा कई गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद हुई है। सीन 'डिडी' कॉम्ब्स पर टॉर्चर करने, यौन शोषण, सनकी पार्टियां आयोजित करने और तस्करी जैसे आरोप लगाए गए थे।

रैपर सीन डिडी कॉम्ब्स को हुई जेल (Sean Diddy Combs 4 years jail)

सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को तस्करी के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया है, पर वेश्यावृत्ति और हिंसा के आरोप उन पर साबित हो गए थे, जिसके बाद जज ने फैसला सुनाते हुए कॉम्ब्स से कहा कि तुमने उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और ये सजा समाज को एक कड़ा संदेश देने के लिए है, ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण और हिंसा के लिए जवाबदेही तय हो सके।

रैपर कोर्टरूम मे रोए (Sean Diddy Combs Cried in Courtroom)

सीन 'डिडी' कॉम्ब्स पर जब कार्रवाई हो रही थी उस दौरान वह रोने लगे। उन्होंने मां और अपने बच्चों से भी माफी मांगी। सीन 'डिडी' कॉम्ब्स ने कोर्टरूम के बीचोंबीच खड़े होकर उन दो महिलाओं से भी माफी मांगी, जिनके साथ उन्होंने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। डिडी ने कहा कि मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं भविष्य जरूर बदल सकता हूं। मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने सात बच्चों के लिए मौजूद नहीं रहा। इतना कहकर उनका गला रूंध गया और वह मां से माफी मांगते हुए फूट-फूट कर रो पड़े।

सीन डिडी कॉम्ब्स ने मांगी माफी (Sean Diddy Combs letter)

डिडी ने कोर्ट को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें लिखा था, "मैं माफी मांगना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैंने अपने आचरण से दूसरों को जो भी दुख और पीड़ा पहुंचाई है, उसके लिए मुझे बहुत दुख है।" उन्होंने अपने बुरे कामों की जिम्मेदारी ली और कहा कि पिछले दो साल उनके जीवन के सबसे मुश्किल साल रहे हैं और इसके लिए वह खुद के अलावा किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

सीन डिडी कॉम्ब्स पर लगे हैं गंभीर आरोप

सीन 'डिडी' कॉम्ब्स पर रैकेट चलाने और यौन तस्करी के दो मामलों के अलावा वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को ट्रांसपोर्ट करने के दो मामलों में आरोप लगाए गए थे। ये आरोप उनकी पूर्व प्रेमिका और जेन नाम की एक अज्ञात पीड़िता ने लगाए थे। कॉम्ब्स के खिलाफ मई 2025 में केस शुरू हुआ था, जिसमें उन्हें यौन तस्करी और रैकेट चलाने की साजिश के आरोपों से बरी कर दिया गया था, जबकि जिनमें आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। मालूम हो कि सीन डिडी 'कॉम्ब्स' पहले ही ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में 14 महीने की सजा काट चुके हैं।

ये भी पढ़ें

दुर्गा पूजा में काजोल के साथ हुई गलत हरकत! डर से कांपी एक्ट्रेस, वीडियो देख लोग हुए हैरान
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 03:37 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / Sean Diddy Combs: फेमस रैपर को वेश्यावृत्ति और यौन उत्पीड़न मामले में हुई 4 साल की जेल, फूट-फूटकर रोए

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

हॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

26 साल पुरानी ये खौफनाक फिल्म, इसके हर सीन में है डर की सच्ची दास्ता

सिर्फ 8 दिन में बनी ये खौफनाक फिल्म, इसके हर सीन में है डर की सच्ची दास्ता
हॉलीवुड

Harry Potter फेम एक्ट्रेस Emma Watson 7 सालों से थी गायब, अब तोड़ी है चुप्पी, जानें क्यों स्टार ने छोड़ दी एक्टिंग

7 सालों से थी गायब, अब 35 साल बाद तोड़ी है चुप्पी, जानें आखिर क्यों इस स्टार ने छोड़ दी एक्टिंग
हॉलीवुड

Claudia Cardinale Dies: फेमस एक्ट्रेस का 87 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Actress Claudia Cardinale Dies
हॉलीवुड

फेमस एक्टर के डॉग ने गरीब की छिनी रोजी-रोटी, बर्बरता से उसके दो भेड़ों को मार डाला

Johnny Depp's dog becomes the villain
हॉलीवुड

Brett James Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की हुई मौत, दुर्घटना में चली गई सभी की जान

singer Brett James Dies
हॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.