Sean Diddy Combs: फेमस रैपर को वेश्यावृत्ति और यौन उत्पीड़न मामले में हुई 4 साल की जेल, फूट-फूटकर रोए

फेमस रैपर को हुई 4 साल 2 महीने की जेल
Sean Diddy Combs 4 years jail: रैपर सीन 'डिडी' कॉम्ब्स का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। रैपर को 4 साल 2 महीने की जेल हुई है। साथ ही उन पर 50,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को यह सजा अमेरिका के जिला न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यन ने शुक्रवार, 3 अक्टूबर को सुनाई है। डिडी को यह सजा कई गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद हुई है। सीन 'डिडी' कॉम्ब्स पर टॉर्चर करने, यौन शोषण, सनकी पार्टियां आयोजित करने और तस्करी जैसे आरोप लगाए गए थे।
सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को तस्करी के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया है, पर वेश्यावृत्ति और हिंसा के आरोप उन पर साबित हो गए थे, जिसके बाद जज ने फैसला सुनाते हुए कॉम्ब्स से कहा कि तुमने उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और ये सजा समाज को एक कड़ा संदेश देने के लिए है, ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण और हिंसा के लिए जवाबदेही तय हो सके।
सीन 'डिडी' कॉम्ब्स पर जब कार्रवाई हो रही थी उस दौरान वह रोने लगे। उन्होंने मां और अपने बच्चों से भी माफी मांगी। सीन 'डिडी' कॉम्ब्स ने कोर्टरूम के बीचोंबीच खड़े होकर उन दो महिलाओं से भी माफी मांगी, जिनके साथ उन्होंने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। डिडी ने कहा कि मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं भविष्य जरूर बदल सकता हूं। मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने सात बच्चों के लिए मौजूद नहीं रहा। इतना कहकर उनका गला रूंध गया और वह मां से माफी मांगते हुए फूट-फूट कर रो पड़े।
डिडी ने कोर्ट को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें लिखा था, "मैं माफी मांगना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैंने अपने आचरण से दूसरों को जो भी दुख और पीड़ा पहुंचाई है, उसके लिए मुझे बहुत दुख है।" उन्होंने अपने बुरे कामों की जिम्मेदारी ली और कहा कि पिछले दो साल उनके जीवन के सबसे मुश्किल साल रहे हैं और इसके लिए वह खुद के अलावा किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
सीन 'डिडी' कॉम्ब्स पर रैकेट चलाने और यौन तस्करी के दो मामलों के अलावा वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को ट्रांसपोर्ट करने के दो मामलों में आरोप लगाए गए थे। ये आरोप उनकी पूर्व प्रेमिका और जेन नाम की एक अज्ञात पीड़िता ने लगाए थे। कॉम्ब्स के खिलाफ मई 2025 में केस शुरू हुआ था, जिसमें उन्हें यौन तस्करी और रैकेट चलाने की साजिश के आरोपों से बरी कर दिया गया था, जबकि जिनमें आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। मालूम हो कि सीन डिडी 'कॉम्ब्स' पहले ही ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में 14 महीने की सजा काट चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
हॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग