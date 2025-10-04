Sean Diddy Combs: फेमस रैपर को वेश्यावृत्ति और यौन उत्पीड़न मामले में हुई 4 साल की जेल, फूट-फूटकर रोए

सीन 'डिडी' कॉम्ब्स पर जब कार्रवाई हो रही थी उस दौरान वह रोने लगे। उन्होंने मां और अपने बच्चों से भी माफी मांगी। सीन 'डिडी' कॉम्ब्स ने कोर्टरूम के बीचोंबीच खड़े होकर उन दो महिलाओं से भी माफी मांगी, जिनके साथ उन्होंने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। डिडी ने कहा कि मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं भविष्य जरूर बदल सकता हूं। मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने सात बच्चों के लिए मौजूद नहीं रहा। इतना कहकर उनका गला रूंध गया और वह मां से माफी मांगते हुए फूट-फूट कर रो पड़े।