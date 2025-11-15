Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मैं मरने वाला था मेरे ऊपर… राजस्थान में बाल-बाल बचे थे विवेक ओबेरॉय, सालों बाद सुनाया डरावना किस्सा

Vivek Oberoi: बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी संग सुपरहिट फिल्म देने वाले एक्टर विवेक ओबेरॉय ने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने मौत को अपने सामने देखा था। वह मरने वाले थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 15, 2025

Vivek Oberoi big reveal to accident

विवेक ओबेऱॉय ने सुनाया एक्सीडेंट का किस्सा

Vivek Oberoi News: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने राजस्थान का एक डराने वाला किस्सा याद किया है। सालों बाद बताया है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और वह मौत के मुंह से बाल-बाल बचे थे। वह ड्राइवर को बोल रहे थे कि गाड़ी धीरे चलाओ, पर उसने नहीं सुनी और एक्सीडेंट हो गया था। अब एक्टर के फैंस भी इसे सुनकर हैरान हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं।

विवेक ओबेरॉय ने सुनाया डरावना किस्सा (Vivek Oberoi was accident during shoot in Rajasthan)

विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में मैशेबल इंडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया, “मैं राजस्थान में फिल्म 'रोड' की शूटिंग कर रहा था। हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे थे। बेहद सुंदर सड़कें, खूबसूरत ड्राइव, लेकिन रात का समय था। मैंने ड्राइवर को कम से कम 15 से 20 बार धीरे चलाने के लिए कहा, और बोला कि रात में विजिबिलिटी कम है, धीरे चलाओ। मैं आगे की सीट पर बैठा हुआ था।”

राजस्थान में हुआ था जबरदस्त एक्सीडेंट (Vivek Oberoi on Rajasthan Accident)

विवेक ओबेरॉय ने आगे कहा, “मैंने अपनी सीट पीछे की तरफ झुकाई ही थी कि तब ही अचानक एक जोरदार दुर्घटना हुई, एक तेज आवाज आई। गाड़ी के सामने अचानक एक ऊंटगाड़ी आ गई थी, जिस पर छड़ें लदी हुई थीं। छड़ों ने विंडशील्ड को तोड़ दिया था और अगर मेरी सीट सीधी होती, तो वे छड़ें मेरे शरीर में घुस जातीं। मैं कार से बाहर नहीं निकल सका क्योंकि छड़ें मेरे ऊपर थीं। लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई थी। मैं लगभग मर ही गया था। उसके बाद, मैंने रात में सफर न करने का फैसला किया और यही वजह है कि मैं उस घटना के बाद से कभी आगे की सीट पर नहीं बैठा।”

आगे सीट पर बैठने से डरते हैं विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi News)

विवेक ओबेरॉय ने एक और घटना को याद करते हुए बताया, “एक बार दोबारा मैं एक ड्राइवर के साथ था तो उसने भी ऐसा ही किया, वह काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैंने उसे कार रोकने को और वॉशरूम जाने को कहा। फिर मैं उसके पास गया और उससे चाबी ले ली। इसके बाद मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया।" बता दें, विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मस्ती-4 के रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले इसी फ्रेंचाइजी में विवेक 3 बार कमाल कर चुके हैं और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं। अब मस्ती-4 के साथ विवेक पर्दे पर नजर आने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

17 बार मैथिली ठाकुर के परिवार को बदलना पड़ा घर, आखिर क्या थी बड़ी मजबूरी? जानें
भोजपुरी
Maithili Thakur Bihar youngest MLA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

15 Nov 2025 09:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मैं मरने वाला था मेरे ऊपर… राजस्थान में बाल-बाल बचे थे विवेक ओबेरॉय, सालों बाद सुनाया डरावना किस्सा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के घर आते ही हेमा मालिनी और ईशा देओल जबरदस्त तैयारी में जुटीं! सामने आई ये वजह

Dharmendra Health Update wife hema malini daughter esha deol preparation of actor 90th birthday grand celebration
बॉलीवुड

जब 50 साल बाद साथ नजर आये थे धर्मेंद्र और मुमताज, स्टेज पर री-क्रिएट किया था रोमांटिक गाना

dharmendra and mumtaz film
बॉलीवुड

ऐसे मुद्दे कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए… करिश्मा कपूर की बेटी को जज ने लगाई फटकार

Sunjay Kapur Property Dispute Case
बॉलीवुड

सोनाक्षी सिन्हा के धर्म परिवर्तन पर पति जहीर इकबाल ने दिया बड़ा बयान, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन

Zaheer Iqbal Big Statement on wife Sonakshi Sinha Conversion
बॉलीवुड

Rajkummar Rao and Patralekhaa: राजकुमार राव और पत्रलेखा बने मम्मी-पापा, लगा बधाइयों का तांता

Rajkummar Rao and Patralekhaa Welcome Baby Girl
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.