मैं मरने वाला था मेरे ऊपर… राजस्थान में बाल-बाल बचे थे विवेक ओबेरॉय, सालों बाद सुनाया डरावना किस्सा

विवेक ओबेरॉय ने आगे कहा, “मैंने अपनी सीट पीछे की तरफ झुकाई ही थी कि तब ही अचानक एक जोरदार दुर्घटना हुई, एक तेज आवाज आई। गाड़ी के सामने अचानक एक ऊंटगाड़ी आ गई थी, जिस पर छड़ें लदी हुई थीं। छड़ों ने विंडशील्ड को तोड़ दिया था और अगर मेरी सीट सीधी होती, तो वे छड़ें मेरे शरीर में घुस जातीं। मैं कार से बाहर नहीं निकल सका क्योंकि छड़ें मेरे ऊपर थीं। लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई थी। मैं लगभग मर ही गया था। उसके बाद, मैंने रात में सफर न करने का फैसला किया और यही वजह है कि मैं उस घटना के बाद से कभी आगे की सीट पर नहीं बैठा।”