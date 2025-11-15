मैं मरने वाला था मेरे ऊपर… राजस्थान में बाल-बाल बचे थे विवेक ओबेरॉय, सालों बाद सुनाया डरावना किस्सा

विवेक ओबेऱॉय ने सुनाया एक्सीडेंट का किस्सा
Vivek Oberoi News: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने राजस्थान का एक डराने वाला किस्सा याद किया है। सालों बाद बताया है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और वह मौत के मुंह से बाल-बाल बचे थे। वह ड्राइवर को बोल रहे थे कि गाड़ी धीरे चलाओ, पर उसने नहीं सुनी और एक्सीडेंट हो गया था। अब एक्टर के फैंस भी इसे सुनकर हैरान हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं।
विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में मैशेबल इंडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया, “मैं राजस्थान में फिल्म 'रोड' की शूटिंग कर रहा था। हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे थे। बेहद सुंदर सड़कें, खूबसूरत ड्राइव, लेकिन रात का समय था। मैंने ड्राइवर को कम से कम 15 से 20 बार धीरे चलाने के लिए कहा, और बोला कि रात में विजिबिलिटी कम है, धीरे चलाओ। मैं आगे की सीट पर बैठा हुआ था।”
विवेक ओबेरॉय ने आगे कहा, “मैंने अपनी सीट पीछे की तरफ झुकाई ही थी कि तब ही अचानक एक जोरदार दुर्घटना हुई, एक तेज आवाज आई। गाड़ी के सामने अचानक एक ऊंटगाड़ी आ गई थी, जिस पर छड़ें लदी हुई थीं। छड़ों ने विंडशील्ड को तोड़ दिया था और अगर मेरी सीट सीधी होती, तो वे छड़ें मेरे शरीर में घुस जातीं। मैं कार से बाहर नहीं निकल सका क्योंकि छड़ें मेरे ऊपर थीं। लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई थी। मैं लगभग मर ही गया था। उसके बाद, मैंने रात में सफर न करने का फैसला किया और यही वजह है कि मैं उस घटना के बाद से कभी आगे की सीट पर नहीं बैठा।”
विवेक ओबेरॉय ने एक और घटना को याद करते हुए बताया, “एक बार दोबारा मैं एक ड्राइवर के साथ था तो उसने भी ऐसा ही किया, वह काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैंने उसे कार रोकने को और वॉशरूम जाने को कहा। फिर मैं उसके पास गया और उससे चाबी ले ली। इसके बाद मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया।" बता दें, विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मस्ती-4 के रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले इसी फ्रेंचाइजी में विवेक 3 बार कमाल कर चुके हैं और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं। अब मस्ती-4 के साथ विवेक पर्दे पर नजर आने वाले हैं।
