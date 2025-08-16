Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

War 2 Collection Day 2: ऋतिक ने दी रजनीकांत को मात, दूसरे दिन वॉर 2 ने बनाया रिकॉर्ड, कुली की हालत खस्ता

War 2 Vs Coolie Box Office Collection Day 2: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 का दूसरे दिन का कलेक्शन आ गया है। फिल्म ने रजनीकांत की फिल्म कुली को पछाड़ दिया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 16, 2025

War 2 box office Collection Day 2
ऋतिक रोशन की वॉर 2 और रजनीकांत की फिल्म कुली का पोस्टर

War 2 Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो बड़ी फिल्में और 2 सुपरस्टार्स आमने-सामने है। जहां एक तरफ ऋतिक रोशन की वॉर 2 धमाल मचा रही है वहीं रजनीकांत की कुली भी उसे जबरदस्त टक्कर दे रही है। फैंस पिछले काफी समय से इन दोनों फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो खत्म हो गया है। पहले दिन फिल्म कुली वॉर 2 को मात देकर आगे निकल गई थी, लेकिन दूसरे दिन यानी शुक्रवार को पासा पलट गया और वॉर 2 ने तूफानी कलेक्शन कर कुली को पटखनी दे दी है। आइये जानते हैं Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त को क्या कमाई रही…

कुली ने दूसरे दिन किया इतने करोड़ का कलेक्शन (Coolie Box Office Collection Day 2)

कुली फिल्म में रजनीकांत की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। फिल्म का अब दूसरे दिन का कलेक्शन आ गया है। Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, कुली ने दूसरे दिन यानी 15 अगस्त शुक्रवार को 53.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का कुल कलेक्शन 118.50 करोड़ रुपये हो गया है। 2 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं फिल्म के बजट की बात करें तो 350 करोड़ रुपए कहा जा रहा है। जो फिल्म जल्द पूरा कर लेगी।

वॉर 2 ने दी रजनीकांत की कुली को दूसरे दिन मात (War 2 Box Office Collection Day 2)

फिल्म वॉर 2 की बात करें तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। वहीं, फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन आ गया है और फिल्म ने दूसरे दिन यानी 15 अगस्त शुक्रवार को कुली को पछाड़ते हुए 56.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं वॉर 2 की कुल कमाई 108.00 करोड़ रुपये हो गई है। फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द फिल्म अपना बजट पूरा कर मुनाफा कमा सकती है।

दिन'वॉर 2'बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Day 151.5  करोड़ रुपये
Day 256.50 करोड़ रुपये
Total108.00 करोड़ रुपये

वॉर 2 ने बनाया रिकॉर्ड (War 2 Record Break)

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो दोनों फिल्में एक से बढ़कर एक मानी जा रही है, लेकिन जहां पहले दिन कुली बॉक्स ऑफिस की किंग बनी थी वहीं अब उसका ताज वॉर 2 ने छीन लिया है और दूसरे दिन रजनीकांत की कुली को मात देकर वो खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं, वॉर 2 ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर छावा से लेकर हाउसफुल 5, सैयारा और सितारे जमीन पर सहित साल की सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिए हैं और अपने नाम नया रिकॉर्ड बना डाला है।

'

16 Aug 2025 08:18 am

