War 2 Collection Day 2: ऋतिक ने दी रजनीकांत को मात, दूसरे दिन वॉर 2 ने बनाया रिकॉर्ड, कुली की हालत खस्ता

कुली फिल्म में रजनीकांत की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। फिल्म का अब दूसरे दिन का कलेक्शन आ गया है। Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, कुली ने दूसरे दिन यानी 15 अगस्त शुक्रवार को 53.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का कुल कलेक्शन 118.50 करोड़ रुपये हो गया है। 2 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं फिल्म के बजट की बात करें तो 350 करोड़ रुपए कहा जा रहा है। जो फिल्म जल्द पूरा कर लेगी।