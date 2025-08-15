Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

Kritika Malik Pregnant: यूट्यूबर अरमान मलिक बनने वाले हैं पांचवे बच्चे के पिता, पत्नी कृतिका हैं प्रेग्नेंट

Kritika Malik Pregnant: यूट्यूबर अरमान मलिक के घर नन्हा मेहमान आने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि कृतिका मां बनने वाली हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 15, 2025

Youtuber Armaan Malik second wife Kritika Malik Pregnant
कृतिका मलिक और अरमान मलिक की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Youtuber Armaan Malik wife Kritika Malik Pregnant: बिग बॉस कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्हें पटियाला कोर्ट से समन आया था और उनकी दोनों पत्नी कृतिका और पायल होने की वजह से उन पर केस दर्ज किया गया था। तीनों को कोर्ट में पेश होना था अब उससे पहले ही अरमान के घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है। उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक मां बनने वाली हैं। अरमान मलिक ने इंस्टाग्राम के जरिए इस खबर को अपने फैंस के साथ शेयर किया है और एक स्पेशल मैसेज लिया है। अरमान के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। यूजर्स ने कमेंट की लंबी लाइन लगा दी है।

अरमान मलिक की पत्नी कृतिका है प्रेग्नेंट (Youtuber Armaan Malik wife Kritika Malik Pregnant)

अरमान मलिक ने दो शादी की हुई है। उनकी पहली पत्नी पायल हैं और दूसरी कृतिका मलिक हैं। तीनों अपने बच्चों के साथ एक ही घर में रहते हैं और यही वजह है कि लोग उनकी शादी पर एतराज जताते हैं। इन्हीं विवादों के बीच पहले भी कृतिका मलिक ने अपने व्लॉग में अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था, जो बाद में झूठी निकली थी, लेकिन अब कृतिका मलिक ने सच में गुड न्यूज दे दी है। अरमान मलिक ने सोशल मीडिया पर थोड़ी देर पहले ही उनके परिवार में आने वाली खुशियों का खुलासा किया।

ये भी पढ़ें

क्या अश्लील वीडियो को खुशी मुखर्जी ने बनाया कमाई का जरिया, यूजर्स के विरोध के बावजूद नहीं किया कंट्रोल
बॉलीवुड
Khushi Mukherjee source of income is obscene video

अरमान मलिक ने शेयर किया पोस्ट (Armaan Malik Second wife kritika malik)

अरमान मलिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुल तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कृतिका मलिक और पायल मलिक नजर आ रहीं हैं, एक तस्वीर में प्रेग्नेंसी किट भी नजर आ रही है, जो कि पॉजिटिव है। इस तस्वीर के साथ अरमान ने कैप्शन में लिखा, "घर में खुशियां आने वाली है।" यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपने पिता बनने की अनाउंस कर दी है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक प्रेग्नेंट हैं, यह खबर सुन मलिक परिवार को पसंद करने वाले लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए कृतिका को बधाई भी दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लोग दे रहे तीनों को बधाई

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बधाई देते हुए कमेंट किया, "एक और बेबी, मैं इंतजार कर रहीं हूं।" दूसरे ने लिखा, "वाह बधाई हो गोलू।" तीसरे ने लिखा, “बधाई हो निक्की” चौथे ने लिखा, ‘शायद ये आपके घर का चौथा बच्चा है?” पांचवे यूजर ने लिखा, “बधाई हो भाभी जी।”इसी तरह कमेंट बॉक्स बधाईयों से भर गया है, लेकिन कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहें हैं। बता दें कि अरमान मलिक ने दो शादियां की हैं, उनकी पहली पत्नी पायल मलिक हैं और दूसरी कृतिका मलिक। इन तीनों के चार बच्चे हैं, वहीं अब एक और नन्हा मेहमान इनके घर बहुत ही जल्द आने वाला है।

ये भी पढ़ें

कैंसर से हुई दीपिका कक्कड़ की हालत खराब, झड़ रहे बाल, बॉडी पर लाल निशान, मांगी खुद के लिए दुआ
TV न्यूज
Dipika kakar condition

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Aug 2025 07:12 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Kritika Malik Pregnant: यूट्यूबर अरमान मलिक बनने वाले हैं पांचवे बच्चे के पिता, पत्नी कृतिका हैं प्रेग्नेंट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.