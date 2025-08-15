Kritika Malik Pregnant: यूट्यूबर अरमान मलिक बनने वाले हैं पांचवे बच्चे के पिता, पत्नी कृतिका हैं प्रेग्नेंट

Youtuber Armaan Malik wife Kritika Malik Pregnant: बिग बॉस कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्हें पटियाला कोर्ट से समन आया था और उनकी दोनों पत्नी कृतिका और पायल होने की वजह से उन पर केस दर्ज किया गया था। तीनों को कोर्ट में पेश होना था अब उससे पहले ही अरमान के घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है। उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक मां बनने वाली हैं। अरमान मलिक ने इंस्टाग्राम के जरिए इस खबर को अपने फैंस के साथ शेयर किया है और एक स्पेशल मैसेज लिया है। अरमान के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। यूजर्स ने कमेंट की लंबी लाइन लगा दी है।
अरमान मलिक ने दो शादी की हुई है। उनकी पहली पत्नी पायल हैं और दूसरी कृतिका मलिक हैं। तीनों अपने बच्चों के साथ एक ही घर में रहते हैं और यही वजह है कि लोग उनकी शादी पर एतराज जताते हैं। इन्हीं विवादों के बीच पहले भी कृतिका मलिक ने अपने व्लॉग में अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था, जो बाद में झूठी निकली थी, लेकिन अब कृतिका मलिक ने सच में गुड न्यूज दे दी है। अरमान मलिक ने सोशल मीडिया पर थोड़ी देर पहले ही उनके परिवार में आने वाली खुशियों का खुलासा किया।
अरमान मलिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुल तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कृतिका मलिक और पायल मलिक नजर आ रहीं हैं, एक तस्वीर में प्रेग्नेंसी किट भी नजर आ रही है, जो कि पॉजिटिव है। इस तस्वीर के साथ अरमान ने कैप्शन में लिखा, "घर में खुशियां आने वाली है।" यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपने पिता बनने की अनाउंस कर दी है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक प्रेग्नेंट हैं, यह खबर सुन मलिक परिवार को पसंद करने वाले लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए कृतिका को बधाई भी दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बधाई देते हुए कमेंट किया, "एक और बेबी, मैं इंतजार कर रहीं हूं।" दूसरे ने लिखा, "वाह बधाई हो गोलू।" तीसरे ने लिखा, “बधाई हो निक्की” चौथे ने लिखा, ‘शायद ये आपके घर का चौथा बच्चा है?” पांचवे यूजर ने लिखा, “बधाई हो भाभी जी।”इसी तरह कमेंट बॉक्स बधाईयों से भर गया है, लेकिन कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहें हैं। बता दें कि अरमान मलिक ने दो शादियां की हैं, उनकी पहली पत्नी पायल मलिक हैं और दूसरी कृतिका मलिक। इन तीनों के चार बच्चे हैं, वहीं अब एक और नन्हा मेहमान इनके घर बहुत ही जल्द आने वाला है।