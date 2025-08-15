Kritika Malik Pregnant: यूट्यूबर अरमान मलिक बनने वाले हैं पांचवे बच्चे के पिता, पत्नी कृतिका हैं प्रेग्नेंट

Youtuber Armaan Malik wife Kritika Malik Pregnant: बिग बॉस कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्हें पटियाला कोर्ट से समन आया था और उनकी दोनों पत्नी कृतिका और पायल होने की वजह से उन पर केस दर्ज किया गया था। तीनों को कोर्ट में पेश होना था अब उससे पहले ही अरमान के घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है। उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक मां बनने वाली हैं। अरमान मलिक ने इंस्टाग्राम के जरिए इस खबर को अपने फैंस के साथ शेयर किया है और एक स्पेशल मैसेज लिया है। अरमान के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। यूजर्स ने कमेंट की लंबी लाइन लगा दी है।