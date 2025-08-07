Janaab-e-Aali Song Teaser: War 2 के गाने का टीजर देख कोई बोला Swag, तो किसी ने लिखा एफर्टलेस मूव्स

Janaab-e-Aali Song Teaser: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म वॉर 2 आने वाली 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर लीड रोल में नज़र आएंगे। आज 'War 2' के दूसरे सॉन्ग ''Janaab e Aali' का टीजर लांच किया गया है। गाने के टीजर में ऋतिक और Jr NTR धमाकेदार फेस ऑफ करते नजर आ रहे हैं।
वैसे तो ये फिल्म 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को रिलीज होगी, मगर फिल्म के निर्माता इसके प्रमोशन में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अब फिल्म गाने का टीजर सोशल मीडिया पर लॉन्च किया गया है। Yash Raj Films ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से टीजर लॉन्च किया है। इससे पहले 31 जुलाई, 2025 को फिल्म का पहला गाना 'आवां जावां' रिलीज किया गया था। गाने में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री को फैन्स ने खूब पसंद किया था। वहीं लोगों में उत्सुकता बढ़ाने के लिए फिल्म मेकर्स ने गाने की एक फोटो भी बीती रात शेयर की थी।
'Janaab e Aali...' फिल्म का एक स्पेशल डांस नंबर है जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का फेस ऑफ है और जिसमें दोनों ने ही जबरदस्त डांस किया है। गाने के हुक स्टेप्स लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहे हैं। इस गाने के सिंगर्स है सचेत टंडन और साज भट्ट। वहीं इसके अमिताभ भट्टाचार्या ने इसके बोल लिखे हैं। इसका म्यूजिक प्रीतम ने दिया है। अगर गाने की कोरियोग्राफी की बात करें तो 'जनाब ए आली…' गाने को बोस्को ने कोरियोग्राफ किया है।
'जनाब ए आली…' में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने जिस स्वैग और एनर्जी से डांस मूव्स किये हैं। वो सोशल मीडिया यूजर्स के सर चढ़ कर बोल रहे हैं। गाने ही हाई बीट्स और हुक स्टेप्स लोगों इसको बार-बार देखने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं गाना देख कर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं।
आपको बता दें फिल्म 'वॉर 2' 2018 में आई फिल्म 'वॉर' का सेकंड पार्ट है। वॉर 2 को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। इसमें ऋतिक रोशन और 'आरआरआर' फेम जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं।