Janaab-e-Aali Song Teaser: War 2 के गाने का टीजर देख कोई बोला Swag, तो किसी ने लिखा एफर्टलेस मूव्स

वैसे तो ये फिल्म 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को रिलीज होगी, मगर फिल्म के निर्माता इसके प्रमोशन में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अब फिल्म गाने का टीजर सोशल मीडिया पर लॉन्च किया गया है। Yash Raj Films ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से टीजर लॉन्च किया है। इससे पहले 31 जुलाई, 2025 को फिल्म का पहला गाना 'आवां जावां' रिलीज किया गया था। गाने में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री को फैन्स ने खूब पसंद किया था। वहीं लोगों में उत्सुकता बढ़ाने के लिए फिल्म मेकर्स ने गाने की एक फोटो भी बीती रात शेयर की थी।