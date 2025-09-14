इस एक्टर की वजह से अनुष्का-प्रियंका में हो गई थी भिड़ंत, 10 साल बाद हुआ खुलासा

इसके बाद अपने इंटरव्यू में दर्शन ने इस बात की सच्चाई से पर्दा उठाया, उन्होंने बताया, 'दोनों एक्ट्रेस के मेरे प्रति अलग-अलग व्यूज होने के पीछे मेरे किरदार हैं। अनुष्का के साथ मैंने एनएच 10 फिल्म की थी, जिसमें मैंने सतबीर (विलेन) का रोल प्ले किया था और मैं अपने किरदार में डूबा हुआ था। मैं अनुष्का को हेलो भी नहीं करता था क्योंकि मेरा रुड होना मेरे किरदार के लिए जरुरी था। इसीलिए शायद उनको लगा कि मैं घमंडी हूं।' उन्होंने ये भी बताया कि 'अनुष्का सेट पर अक्सर बोलती थीं कि फिल्म के लास्ट सीन यानी क्लाइमेक्स में मैं इसको जोर से रॉड मारूंगी। मगर बाद में उनको मेरा नेचर समझ आ गया कि मैं कैसा इंसान हूं।'