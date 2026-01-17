17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

एक किसिंग सीन पर झेला हिन्दू संगठनों का विरोध, फिर भी ब्लॉकबस्टर बनी थी 35 साल पहले की ये फिल्म

Madhuri Dixit's Film Dil Controversy: उरी हमले के बाद फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का भी हिंदू संगठनों और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) जैसे समूहों ने विरोध किया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 17, 2026

Madhuri Dixit Dil Movie

माधुरी दीक्षित की दिल फिल्म को झेलना पड़ा था हिंदू संगठनों का विरोध। (फोटो सोर्स: madhuridixitnene)

Madhuri Dixit's Film Dil Controversy: 90 के दशक में आई फिल्म 'दिल' गजब की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे। इसकी कहानी प्यार, परिवार और सामाजिक मतभेदों के इर्द-गिर्द घूमती है; फिल्म के किरदारों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और कहानी ने लोगों को रुला दिया। फिल्म के गाने 'मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए…', 'खंबे जैसी खड़ी है…' ने उस दौर में धूम मचाई थी। फिल्म में इतनी सारी खासियत होने के बावजूद भी फिल्म को विरोध का सामना करना पड़ा।

जब माधुरी दीक्षित ने की 'दिल' फिल्म पर बात

कहते हैं न, 'हर अच्छी चीज को परीक्षा से गुजरना पड़ता है', ऐसा ही इस फिल्म के साथ भी हुआ, जिसका जिक्र फिल्म की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था, '1990 में जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने लोगों का जमकर दिल जीता। फिल्म की कहानी के अनुसार हीरो और हिरोइन को प्यार हो जाता है, इस स्टोरी में खूब ड्रामा भी था। मगर मेरे और आमिर खान के बीच एक किसिंग सीन का खूब विरोध किया गया। 'खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है' इस गाने पर भी नाराजगी जाहिर की गई। फिल्म को लेकर विवाद यहीं नहीं रुका। इस विवाद में कई हिंदू संगठन भी जुड़ गए और उन्होंने फिल्म में जूते पहनकर शादी में फेरे लेने वाले सीन पर अपना गुस्सा जमकर दिखाया।

दरअसल, हिंदू संगठनों ने फिल्म 'दिल' के खिलाफ नाराजगी इसलिए जताई थी क्योंकि उनका मानना था कि इस फिल्म में हिंदू धर्म, संस्कृति और आस्था का अपमान किया गया था और मूर्ति पूजा को गलत तरीके से दिखाया गया था, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी।ठीक इसी तरह ही आमिर खान की फिल्म 'PK' का भी विरोध किया गया था, जो 2014 में आई थी। इसमें आमिर खान ने एलियन का किरदार निभाया था।

कई फिल्मों को झेलना पड़ा है विरोध

इसके अलावा, हिंदू संगठनों ने 'पद्मावत' (Padmaavat), 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) और हाल ही में मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'एल2: एमपुरान' (L2: Empuraan) जैसी फिल्मों के प्रति भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। इन विरोध प्रदर्शन में ऐतिहासिक, धार्मिक या सांप्रदायिक संवेदनशीलता के मुद्दों को लेकर आपत्ति जताई जाती है, जिससे विरोध प्रदर्शन, #Boycott Bollywood ट्रेंड और दृश्यों में बदलाव करने की मांग की जाती है।

इतना ही नहीं, उरी हमले के बाद फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का भी हिंदू संगठनों और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) जैसे समूहों ने विरोध किया था। इसकी वजह फिल्म में काम कर रहे पाकिस्तान अभिनेता फवाद खान थे, क्योंकि उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार की मांग की गई थी। इसी वजह से कई शहरों में फिल्म के प्रदर्शन को लेकर मुश्किलें आई थीं और फिल्म के पोस्टर भी जलाए गए थे।

ये भी पढ़ें

बदलती फिल्मों की तस्वीर, क्या ये साल रहेगा फीमेल-पावर का सिनेमा?
Patrika Special News
Women Centric Films 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आमिर खान

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

17 Jan 2026 12:47 pm

Published on:

17 Jan 2026 12:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक किसिंग सीन पर झेला हिन्दू संगठनों का विरोध, फिर भी ब्लॉकबस्टर बनी थी 35 साल पहले की ये फिल्म

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

क्या मनहूस है जनवरी फिल्मों के लिए, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सनी देओल के आए फैंस टेंशन में

क्या मनहूस है जनवरी फिल्मों के लिए, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सनी देओल के आए फैंस टेंशन में
बॉलीवुड

जिस फिल्म के लिए लौटाए 15 करोड़, उसी ने बनाया था मालामाल, कार्तिक आर्यन को ‘तू मेरी…’ के लिए मिली सबसे मोटी रकम?

Kartik Aaryan Fees For Tu Meri Main Tera
बॉलीवुड

शिव ठाकरे ने गुपचुप शादी को लेकर तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर फोटो से मची थी खलबली

Shiv Thakare Big revealed on her getting secretly married said that is fake it is shooting scene
बॉलीवुड

मैं तुम्हें कभी… गोविंदा के अफेयर पर गस्से से लाल हुई सुनीता आहूजा, मारने की कही बात

Govinda Extra Marital Affair wife sunita ahuja big revealed said i have kukri knife not forgive her
बॉलीवुड

पहले दिन ‘राहु-केतु’ पर भारी पड़ी आमिर की ‘हैप्पी पटेल’, जानें ‘धुरंधर’ का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Box Office Collection Report
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.