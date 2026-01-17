एक किसिंग सीन पर झेला हिन्दू संगठनों का विरोध, फिर भी ब्लॉकबस्टर बनी थी 35 साल पहले की ये फिल्म

कहते हैं न, 'हर अच्छी चीज को परीक्षा से गुजरना पड़ता है', ऐसा ही इस फिल्म के साथ भी हुआ, जिसका जिक्र फिल्म की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था, '1990 में जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने लोगों का जमकर दिल जीता। फिल्म की कहानी के अनुसार हीरो और हिरोइन को प्यार हो जाता है, इस स्टोरी में खूब ड्रामा भी था। मगर मेरे और आमिर खान के बीच एक किसिंग सीन का खूब विरोध किया गया। 'खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है' इस गाने पर भी नाराजगी जाहिर की गई। फिल्म को लेकर विवाद यहीं नहीं रुका। इस विवाद में कई हिंदू संगठन भी जुड़ गए और उन्होंने फिल्म में जूते पहनकर शादी में फेरे लेने वाले सीन पर अपना गुस्सा जमकर दिखाया।