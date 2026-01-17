एक किसिंग सीन पर झेला हिन्दू संगठनों का विरोध, फिर भी ब्लॉकबस्टर बनी थी 35 साल पहले की ये फिल्म

माधुरी दीक्षित की दिल फिल्म को झेलना पड़ा था हिंदू संगठनों का विरोध। (फोटो सोर्स: madhuridixitnene)
Madhuri Dixit's Film Dil Controversy: 90 के दशक में आई फिल्म 'दिल' गजब की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे। इसकी कहानी प्यार, परिवार और सामाजिक मतभेदों के इर्द-गिर्द घूमती है; फिल्म के किरदारों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और कहानी ने लोगों को रुला दिया। फिल्म के गाने 'मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए…', 'खंबे जैसी खड़ी है…' ने उस दौर में धूम मचाई थी। फिल्म में इतनी सारी खासियत होने के बावजूद भी फिल्म को विरोध का सामना करना पड़ा।
कहते हैं न, 'हर अच्छी चीज को परीक्षा से गुजरना पड़ता है', ऐसा ही इस फिल्म के साथ भी हुआ, जिसका जिक्र फिल्म की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था, '1990 में जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने लोगों का जमकर दिल जीता। फिल्म की कहानी के अनुसार हीरो और हिरोइन को प्यार हो जाता है, इस स्टोरी में खूब ड्रामा भी था। मगर मेरे और आमिर खान के बीच एक किसिंग सीन का खूब विरोध किया गया। 'खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है' इस गाने पर भी नाराजगी जाहिर की गई। फिल्म को लेकर विवाद यहीं नहीं रुका। इस विवाद में कई हिंदू संगठन भी जुड़ गए और उन्होंने फिल्म में जूते पहनकर शादी में फेरे लेने वाले सीन पर अपना गुस्सा जमकर दिखाया।
दरअसल, हिंदू संगठनों ने फिल्म 'दिल' के खिलाफ नाराजगी इसलिए जताई थी क्योंकि उनका मानना था कि इस फिल्म में हिंदू धर्म, संस्कृति और आस्था का अपमान किया गया था और मूर्ति पूजा को गलत तरीके से दिखाया गया था, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी।ठीक इसी तरह ही आमिर खान की फिल्म 'PK' का भी विरोध किया गया था, जो 2014 में आई थी। इसमें आमिर खान ने एलियन का किरदार निभाया था।
इसके अलावा, हिंदू संगठनों ने 'पद्मावत' (Padmaavat), 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) और हाल ही में मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'एल2: एमपुरान' (L2: Empuraan) जैसी फिल्मों के प्रति भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। इन विरोध प्रदर्शन में ऐतिहासिक, धार्मिक या सांप्रदायिक संवेदनशीलता के मुद्दों को लेकर आपत्ति जताई जाती है, जिससे विरोध प्रदर्शन, #Boycott Bollywood ट्रेंड और दृश्यों में बदलाव करने की मांग की जाती है।
इतना ही नहीं, उरी हमले के बाद फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का भी हिंदू संगठनों और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) जैसे समूहों ने विरोध किया था। इसकी वजह फिल्म में काम कर रहे पाकिस्तान अभिनेता फवाद खान थे, क्योंकि उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार की मांग की गई थी। इसी वजह से कई शहरों में फिल्म के प्रदर्शन को लेकर मुश्किलें आई थीं और फिल्म के पोस्टर भी जलाए गए थे।
