One Photo Please… बोलते हुए जब हॉलीवुड स्टार के पीछे सड़क पर भागने लगा ये बॉलीवुड एक्टर

इसके अलावा रणबीर ने हॉलीवुड से जुड़ा एक और किस्सा शेयर किया, ये किस्सा हॉलीवुड फिल्ममेकर क्वेंटिन टारनटिनो जिन्होंने ‘किल बिल’ और ‘पल्प फिक्शन’ जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, से जुड़ा है। उन्होंने बताया, 'हम यूएस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी मुझे पता चला कि क्वेंटिन टारनटिनो पास में ही अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सुनते ही मैं शूटिंग छोड़कर भागा, मैं भागा ताकि मैं देख पाऊं उनके साथ एक फोटो क्लिक कर पाऊं। इंटरव्यू के बाद जब वो बाहर तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, 'टैरेंटिनो! टैरेंटिनो!’ उन्होंने मेरी ओर देखा और सिर्फ ‘हां-हां’ कहा और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद भी मैं कार विंडो में झांककर बोलता रहा, ‘वन फोटो, वन फोटो,’ मगर उन्होंने मेरी ओर देखा भी नहीं।' इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे एक्सपीरियंस उनके साथ होते रहते हैं।