यामी गौतम ने संस्कृति का प्रतीक चिन्ह पहनने से किया इंकार, अपमान का लगा आरोप

अभिनेत्री यामी गौतम वीकेंड पर असम गई हुई थी। इस दौरान गुवाहाटी एयरपोर्ट पर फैन ने यामी को असम की संस्कृति गमोसा भेंट करने की कोशिश की। एक्ट्रेस इस संस्कृति से अनजान थी। इसी के चलते उन्होंने फैन को झटक दिया। यामी के असिस्टेंट उस फैन से दूर रहने को कहा। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक्ट्रेस पर असम की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाकर ट्रोल किया गया।

एक्ट्रेस को देनी पड़ी सफाई

मामला बढ़ता देख यामी ने ट्विटर पर अपना पक्ष रखा है। यामी ने असम के एक मीडिया हाउस के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'मेरा रिएक्‍शन सिर्फ सेल्‍फ डिफेंस था। एक महिला होने के नाते मैं तब बहुत असहज हो जाती हूं, जब कोई मेरे बहुत करीब आ जाता है। मुझे या किसी भी लड़की को अपनी बात रखने का पूरा अधि‍कार है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन यदि कोई बर्ताव या व्‍यवहार बुरा लग रहा है तो उसके ख‍िलाफ आवाज उठाना या उसे रोकना भी बेहद जरूरी है।'

My reaction was simply self defense. As a woman,if I am uncomfortable with anyone getting too close to me, I or any other girl has every right to express it. I Dint’ intend to hurt anyone's sentiments but it's very important to voice out a behavior, inappropriate in any manner https://t.co/sUc4GPxfWv