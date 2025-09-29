Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Yashwant Sardeshpande Dies: फेमस एक्टर का हार्ट अटैक से निधन, 2 दिन पहले किया था दशहरा कार्यक्रम का उद्घाटन

Yashwant Sardeshpande Passed Away: इंडस्ट्री से एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। फेमस थिएटर आर्टिस्ट यशवंत सरदेशपांडे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी मौत एक बड़ी क्षति है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 29, 2025

Yashwant Sardeshpande Dies

एक्टर यशवंत सरदेशपांडे का निधन

Yashwant Sardeshpande Dies: एक के बाद एक दुखद खबर ने इंडस्ट्री को चौंका दिया है। पहले आग से झुलसकर चाइल्ड आर्टिस्ट वीर शर्मा की मौत हो गई और अब फेमस एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट यशवंत सरदेशपांडे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्टर को सुबह करीब 10 बजे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर आई लोगों लोग हैरान रह गए और अपने फेवरेट आर्टिस्ट को श्रद्धांजलि देने लगे।

फेमस एक्टर की मौत से दुखी हुए केंद्रीय मंत्री (Yashwant Sardeshpande Dies)

यशवंत सरदेशपांडे के निधन की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा, "हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारे हुबली निवासी यशवंत सरदेशपांडे का निधन हो गया। वह मशहूर कन्नड़ रंगमंच अभिनेता और एक बेहद लोकप्रिय नाटककार थे। उन्होंने राज्य भर में कई नाटकों में अभिनय किया और निर्देशन किया। उनके नाटक 'ऑल द बेस्ट' को बहुत कामयाबी मिली थी। उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में भी अभिनय किया था।"

यशवंत सिंह ने 2 दिन पहले किया था दशहरे का उद्धाटन (Yashwant Sardeshpande Passed Away)

यशवंत ने न केवल कर्नाटक में, बल्कि देश-विदेश में भी कई नाटकों का निर्देशन और उनमें अभिनय किया था। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया था। फिल्म 'रामा शमा भामा' में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया था।

यशवंत ने अपनी मौत से एक दिन पहले ही, 22 सितंबर को, लिंगराज नगर में दशहरा कार्यक्रम का बड़े उत्साह के साथ उद्घाटन किया था। उन्होंने इस पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं। इस खुशी के ठीक बाद उनके निधन की खबर आना, सबके लिए एक बड़ा सदमा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

29 Sept 2025 03:00 pm

Published on:

29 Sept 2025 02:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Yashwant Sardeshpande Dies: फेमस एक्टर का हार्ट अटैक से निधन, 2 दिन पहले किया था दशहरा कार्यक्रम का उद्घाटन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रोती हुई लड़की के ऐश्वर्या ने पोछे आंसू, दिल पर रखा हाथ, वीडियों आया सामने

रोती हुई लड़की की ऐश्वर्या ने पोछे आंसू, दिल पर रखा हाथ, वीडियों आया सामने
बॉलीवुड

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे बॉबी देओल

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सक्सेस के बाद, अब रावण दहन करते नजर आएंगे Bobby Deol
बॉलीवुड

रोमांटिक हीरो के बाद अब एक्शन करते नजर आएंगे, ‘Saiyaara’ फेम एक्टर अहान पांडे?

रोमांटिक हीरो के बाद अब एक्शन करते नजर आएंगे, 'Saiyaara' फेम एक्टर अहान पांडे?
बॉलीवुड

भागलपुर अंखफोड़वा कांड के 23 साल बाद बनी थी ये फिल्म, हुआ था हंगामा-प्रदर्शन, फिर भी हुई सुपरहिट

Bhagalpur Ankhphodwa Kaand
बॉलीवुड

17 साल का लड़का और 14 साल की लड़की, इस फिल्म ने दिखाई थी किशोरावस्था के प्यार की सच्ची कहानी

1973 Film Bobby
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.