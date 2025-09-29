Yashwant Sardeshpande Dies: फेमस एक्टर का हार्ट अटैक से निधन, 2 दिन पहले किया था दशहरा कार्यक्रम का उद्घाटन

Yashwant Sardeshpande Dies: एक के बाद एक दुखद खबर ने इंडस्ट्री को चौंका दिया है। पहले आग से झुलसकर चाइल्ड आर्टिस्ट वीर शर्मा की मौत हो गई और अब फेमस एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट यशवंत सरदेशपांडे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्टर को सुबह करीब 10 बजे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर आई लोगों लोग हैरान रह गए और अपने फेवरेट आर्टिस्ट को श्रद्धांजलि देने लगे।