‘ये भारी बोझ मेरे सीने से हटे…’ ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल पर शर्लिन चोपड़ा ने सुनाई आपबीती

ब्रेस्ट इम्प्लांट, चाहे सिलिकॉन हों या सलाइन, जीवन भर नहीं रह सकते है। कई लोग असुविधा से लेकर सौंदर्य में बदलावों और यहां तक कि मेडिकल टेंशन तक, कई कारणों से उन्हें बार-बार हटाते या बदलवाते रहते हैं और सर्जरी में 48–72 घंटे तक फीमेल्स को दर्द और सूजन से गुजरना पड़ता है। बता दें, सिलिकॉन हटाना हमेशा शुरुआती ऑग्मेंटेशन सर्जरी जितना आसान नहीं होता और इसमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। हमेशा इसकी सर्जरी सफल रहे ये भी जरूरी नहीं, कई बार इससे शरीर का आकार भी खराब हो जाता है। तो वहीं, रिकवरी होने में 4-6 हफ्ते लग जाते है।