‘Echoes of Us’ से इंटरनेशनल डेब्यू कर रही यूलिया वंतूर, इस पर भाईजान ने किया प्यार भरा मैसेज

भाईजान ने यूलिया को किया प्यार भरा मैसेज सुपरस्टार सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 47 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें यूलिया की शॉर्ट फिल्म की पहली झलक देखने को मिली है। इस वीडियो के साथ उन्होंने पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दीं। फैंस को सलमान का ये अंदाज ये सोचने पर मजबूर कर रहा है और एक बार फिर इन दोनो के रिश्ते को लेकर बात चर्चा में आ गया है।

सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी 47 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया…देखें

फिल्म Echoes of Us एक ये एक शॉर्ट फिल्म है । जिसमें यूलिया वंतूर का इंटरनेशनल डेब्यू होने है इसको जो राजन द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। इस फिल्म में यूलिया के साथ दीपक तिजोरी और स्पेनिश एक्ट्रेस एलेसांद्रा व्हेलन मेरेडिज भी नज़र आने वाले है। इसके साथ ही फिल्म को एक्ट्रेस पूजा बत्रा ने Alliance Media Pty Ltd के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।