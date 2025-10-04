Patrika LogoSwitch to English

‘उनके मुंह से झाग निकल रहा था…’ Zubeen Garg की मौत में गिरफ्तार इस शख्स ने किया बड़ा खुलासा

Zubeen Garg Death: फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के लगभग 15 दिन बाद बड़ा अपडेट आया है। जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने बताया कि आखिरी समय पर उनके मुंह से झाग निकल रहा था।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 04, 2025

Zubeen Garg bandmate shocking reveals

जुबीन गर्ग की मौत पर बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी का बड़ा खुलासा

Zubeen Garg Death Police Investigation: फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का मामला हर दिन नए मोड़ ले रहा है। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबीन की मौत हुई थी, जिसके बाद से असम पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब इस केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। आखिरकार सामने आ गया है कि मौत वाले दिन सिंगर के साथ क्या-क्या हुआ था।

जुबीन के बैंडमेट और इस मामले के गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी ने जुबीन के मैनेजर और फेस्ट ऑर्गेनाइजर पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है।

शेखर ज्योति गोस्वामी ने किए चौंकाने वाले खुलासे (Zubeen Garg bandmate shocking revelation)

असम पुलिस की SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) के सामने पूछताछ में शेखर ज्योति गोस्वामी ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। गोस्वामी ने बताया कि जब जुबीन डूब रहे थे, तो उनके मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। गोस्वामी ने कहा कि जुबीन को बहुत अच्छी तरह से तैरना आता था, इसलिए उनकी मौत डूबने से नहीं हो सकती। गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी ने सीधे तौर पर जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्ट ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जुबीन गर्ग को जहर दिया था। पुलिस अब गोस्वामी के इस दावे की भी जांच कर रही है।

14 दिन की पुलिस हिरासत (zubeen garg death manager accused of poisoning)

इस मामले की जांच के लिए असम पुलिस की SIT ने 12 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इसी जांच के दौरान, SIT ने पहले शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया, और फिर सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्ट ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत को भी गिरफ्तार कर लिया। SIT ने इन दोनों को गुवाहाटी कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

जुबीन गर्ग का शव सिंगापुर से भारत लाया गया था, जहां 23 सितंबर को गुवाहाटी के कमरकुची गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब यह देखना बाकी है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में और क्या नए खुलासे होते हैं।

