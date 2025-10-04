‘उनके मुंह से झाग निकल रहा था…’ Zubeen Garg की मौत में गिरफ्तार इस शख्स ने किया बड़ा खुलासा

असम पुलिस की SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) के सामने पूछताछ में शेखर ज्योति गोस्वामी ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। गोस्वामी ने बताया कि जब जुबीन डूब रहे थे, तो उनके मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। गोस्वामी ने कहा कि जुबीन को बहुत अच्छी तरह से तैरना आता था, इसलिए उनकी मौत डूबने से नहीं हो सकती। गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी ने सीधे तौर पर जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्ट ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जुबीन गर्ग को जहर दिया था। पुलिस अब गोस्वामी के इस दावे की भी जांच कर रही है।