जुबीन गर्ग की पत्नी ने उठाए सवाल, मैनेजर और ऑर्गेनाइजर को किया गया गिरफ्तार, अब आएगा सच सामने?

जुबीन गर्ग की मौत के बाद पत्नी गरिमा ने उठाए सवाल
Zubeen Garg Wife Garima: बॉलीवुड में 'या अली' गाने से अपनी अलग पहचान बनाने वाले सिंगर जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में डूबने की वजह से हुई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब सिंगर की मौत का रहस्य और भी गहराता जा रहा है। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने अपने पति की मौत को रहस्यमय बताते हुए कहा है कि उन्हें अब तक इसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। इसी बीच, पुलिस ने इस मामले में सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर इवेंट के ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत को गिरफ्तार कर लिया है।
गरिमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके पति के साथ असल में क्या हुआ, यह एक रहस्य है। उन्होंने कहा, "हमें साफ जवाब चाहिए। यह तय है कि वह लापरवाही का शिकार हुए हैं, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति की उपेक्षा क्यों की गई?" गरिमा ने कहा कि उन्हें जांच पर पूरा भरोसा है।
गरिमा ने जुबीन को याद करते हुए कहा, "वह मेरे लिए भगवान जैसे थे, जैसे वह अपने प्रशंसकों के लिए थे। जब वह जीवित थे तो लोग अक्सर उन्हें गलत समझते थे, लेकिन वह कहते थे कि लोग उनकी बातें 10 साल बाद समझेंगे।"
गरिमा ने बताया कि उन्होंने अपने पति से आखिरी बार 18 सितंबर को बात की थी, लेकिन उन्होंने सिंगापुर में किसी याट पार्टी का जिक्र नहीं किया था, जहां उनकी मौत हुई। उन्होंने कहा, "अगर उन्हें पता होता तो वे मुझे जरूर बताते। उन्हें याट पार्टी के बारे में नहीं पता था। मुझे उम्मीद है कि जांच में इस बारे में पता चलेगा और हमें जवाब मिलेंगे।"
उन्होंने यह भी बताया कि जुबीन को दौरे पड़ने की एक बीमारी थी और वह उसकी दवाएं ले रहे थे। गरिमा ने कहा कि उन्होंने खुद जुबीन को दवा दी थी और उनके मैनेजर को भी इस बारे में पता था।
असम पुलिस ने जुबीन की मौत की जांच के दौरान श्यामकानु महंत को दिल्ली एयरपोर्ट से और सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। दोनों को गुवाहाटी लाया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह गिरफ्तारी इस मामले की जांच में एक बड़ा मोड़ मानी जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग