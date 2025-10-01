Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जुबीन गर्ग की पत्नी ने उठाए सवाल, मैनेजर और ऑर्गेनाइजर को किया गया गिरफ्तार, अब आएगा सच सामने?

Zubeen Garg Death Case: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत महज एक हादसा थी या कोई साजिश, अब सभी परतों से पर्दा हटने वाला है, पुलिस ने सिंगर के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी पत्नी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 01, 2025

Zubeen Garg death case

जुबीन गर्ग की मौत के बाद पत्नी गरिमा ने उठाए सवाल

Zubeen Garg Wife Garima: बॉलीवुड में 'या अली' गाने से अपनी अलग पहचान बनाने वाले सिंगर जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में डूबने की वजह से हुई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब सिंगर की मौत का रहस्य और भी गहराता जा रहा है। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने अपने पति की मौत को रहस्यमय बताते हुए कहा है कि उन्हें अब तक इसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। इसी बीच, पुलिस ने इस मामले में सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर इवेंट के ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत को गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी गरिमा ने उठाए सवाल (Zubeen Garg Wife Garima)

गरिमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके पति के साथ असल में क्या हुआ, यह एक रहस्य है। उन्होंने कहा, "हमें साफ जवाब चाहिए। यह तय है कि वह लापरवाही का शिकार हुए हैं, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति की उपेक्षा क्यों की गई?" गरिमा ने कहा कि उन्हें जांच पर पूरा भरोसा है।

गरिमा ने जुबीन को याद करते हुए कहा, "वह मेरे लिए भगवान जैसे थे, जैसे वह अपने प्रशंसकों के लिए थे। जब वह जीवित थे तो लोग अक्सर उन्हें गलत समझते थे, लेकिन वह कहते थे कि लोग उनकी बातें 10 साल बाद समझेंगे।"

जुबीन गर्ग और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा (Photo Source- X)

याट पार्टी पर सवाल (Zubeen Garg Manager siddharth sharma)

गरिमा ने बताया कि उन्होंने अपने पति से आखिरी बार 18 सितंबर को बात की थी, लेकिन उन्होंने सिंगापुर में किसी याट पार्टी का जिक्र नहीं किया था, जहां उनकी मौत हुई। उन्होंने कहा, "अगर उन्हें पता होता तो वे मुझे जरूर बताते। उन्हें याट पार्टी के बारे में नहीं पता था। मुझे उम्मीद है कि जांच में इस बारे में पता चलेगा और हमें जवाब मिलेंगे।"

उन्होंने यह भी बताया कि जुबीन को दौरे पड़ने की एक बीमारी थी और वह उसकी दवाएं ले रहे थे। गरिमा ने कहा कि उन्होंने खुद जुबीन को दवा दी थी और उनके मैनेजर को भी इस बारे में पता था।

जुबीन गर्ग और उनकी पत्नी गरिमा (Photo Source- X)

पुलिस का बड़ा एक्शन (Zubeen Garg Death Police Big Action)

असम पुलिस ने जुबीन की मौत की जांच के दौरान श्यामकानु महंत को दिल्ली एयरपोर्ट से और सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। दोनों को गुवाहाटी लाया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह गिरफ्तारी इस मामले की जांच में एक बड़ा मोड़ मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘चहल को मैंने धोखा देते पकड़ा…’ धनश्री ने किया सबसे बड़ा खुलासा, बताया शादी के 2 महीने बाद क्या हुआ था?
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

01 Oct 2025 10:57 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जुबीन गर्ग की पत्नी ने उठाए सवाल, मैनेजर और ऑर्गेनाइजर को किया गया गिरफ्तार, अब आएगा सच सामने?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला, NCB को पासपोर्ट लौटाने का दिया आदेश

Rhea Chakraborty Latest News
बॉलीवुड

जुबीन गर्ग की मौत पर SIT का बड़ा एक्शन, प्रमुख चेहरों से जवाब-तलब

Zubeen Garg Latest Update
बॉलीवुड

आलिया भट्ट नहीं, ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद, फिर भी फिल्म ने मचाया धमाल

आलिया भट्ट नहीं, ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद, फिर भी फिल्म ने मचाया बवाल
बॉलीवुड

ED ऑफिस पहुंचीं बॉलीवुड ब्यूटी उर्वशी रौतेला, पूछताछ शुरू

Urvashi Rautela
बॉलीवुड

दीपिका पादुकोण संग रिश्ते में आई दरार की खबरों पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी

दीपिका पादुकोण संग रिश्ते में आई दरार की खबरों पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.