जुबीन गर्ग की पत्नी ने उठाए सवाल, मैनेजर और ऑर्गेनाइजर को किया गया गिरफ्तार, अब आएगा सच सामने?

Zubeen Garg Wife Garima: बॉलीवुड में 'या अली' गाने से अपनी अलग पहचान बनाने वाले सिंगर जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में डूबने की वजह से हुई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब सिंगर की मौत का रहस्य और भी गहराता जा रहा है। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने अपने पति की मौत को रहस्यमय बताते हुए कहा है कि उन्हें अब तक इसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। इसी बीच, पुलिस ने इस मामले में सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर इवेंट के ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत को गिरफ्तार कर लिया है।