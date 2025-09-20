जुबीन गर्ग ने मौत से 24 घंटे पहले किया था ये पोस्ट, 20-21 सितंबर को बताया था खास, पढ़कर फैंस हुए भावुक

जुबीन गर्ग ने अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 18 सितंबर को एक पोस्ट किया था। वह हाल ही में अपने एक इवेंट के लिए सिंगापुर आए हुए थे और यहीं से जुबीन ने फैंस के लिए पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, 'सिंगापुर के दोस्तों, मैं आपको 20 और 21 सितंबर को सिंगापुर के सनटेक में आयोजित होने वाले चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में आमंत्रित करना चाहता हूं। आइए और भारत के अनोखे हिस्से को देखिए। हम बेहतरीन कृषि, शिल्प उत्पाद, चाय का अनुभव, नृत्य, फैशन शो और शाम के संगीत कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिनमें भारत के पूर्वोत्तर के रॉक बैंड और रैपर्स पेश करेंगे। मैं पूरे फेस्टिवल में सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में मौजूद रहूंगा और 20 तारीख की शाम को अपने लोकप्रिय हिंदी, बंगाली और असमिया गानों से मनोरंजन करूंगा। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। यह शनिवार और रविवार को होगा और यहां एंट्री बिल्कुल फ्री है, सभी आइये और हमारा समर्थन कीजिए, चीयर्स!"।