जुबीन गर्ग ने मौत से 24 घंटे पहले किया था ये पोस्ट, 20-21 सितंबर को बताया था खास, पढ़कर फैंस हुए भावुक

Zubeen Garg Last Instagram Post: देश में उस समय मातम छा गया जब खबर आई कि फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया है। उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई। इस खबर ने सोशल मीडिया, इंडस्ट्री और राजनीतिक जगत में एक कोहराम मचा दिया। उनके फैंस फूट-फूटकर रोने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि उनका सिंगर अब इस दुनिया में नहीं है। इसी बीच जुबीन के कई आखिरी वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन अब उनका आखिरी पोस्ट पढ़कर हर कोई हैरान हो रहा है और उन्हें याद किया जा रहा है।
जुबीन गर्ग ने अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 18 सितंबर को एक पोस्ट किया था। वह हाल ही में अपने एक इवेंट के लिए सिंगापुर आए हुए थे और यहीं से जुबीन ने फैंस के लिए पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, 'सिंगापुर के दोस्तों, मैं आपको 20 और 21 सितंबर को सिंगापुर के सनटेक में आयोजित होने वाले चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में आमंत्रित करना चाहता हूं। आइए और भारत के अनोखे हिस्से को देखिए। हम बेहतरीन कृषि, शिल्प उत्पाद, चाय का अनुभव, नृत्य, फैशन शो और शाम के संगीत कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिनमें भारत के पूर्वोत्तर के रॉक बैंड और रैपर्स पेश करेंगे। मैं पूरे फेस्टिवल में सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में मौजूद रहूंगा और 20 तारीख की शाम को अपने लोकप्रिय हिंदी, बंगाली और असमिया गानों से मनोरंजन करूंगा। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। यह शनिवार और रविवार को होगा और यहां एंट्री बिल्कुल फ्री है, सभी आइये और हमारा समर्थन कीजिए, चीयर्स!"।
जुबीन अपने पोस्ट के द्वारा फैंस को इवेंट में बुला रहे थे, लेकिन अब वह खुद इस दुनिया में नहीं हैं। बता दें, जुबीन गर्ग ने बॉलीवुड को कई शानदार गाने दिए, लेकिन जिस गाने से उन्हें पहचान दिलाई वह था साल 2006 में रिलीज हुआ इमरान हाशमी और कंगना रनौत स्टारर फिल्म गैंगस्टर का गाना 'या अली'। इस गाने के लिए उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड (GIFA) 2006 भी मिला था। साल 2007 में उनकी एल्बम जिंदगी रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने बंगाली फिल्म 'मोन मने ना' का टाइटल सॉन्ग गया था, उनके पॉपुलर गानों में 'या अली' के अलावा सुबह सुबह, मैं हूं डॉन, अब मुझको जीना, दिलरुबा शामिल हैं।