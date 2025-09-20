Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

जुबीन गर्ग ने मौत से 24 घंटे पहले किया था ये पोस्ट, 20-21 सितंबर को बताया था खास, पढ़कर फैंस हुए भावुक

Zubeen Garg Last Instagram Post: जुबीन गर्ग की मौत के बाद उनका आखिरी पोस्ट वायरल हो गया है। सिंगर ने 20 और 21 सितंबर के लिए अपने फैंस को स्पेशल मैसेज दिया था। जिसे पढ़कर उनके फैंस इमोशनल हो रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 20, 2025

Zubeen Garg Last Instagram Post
जुबीन गर्ग की तस्वीर और फैंस का उनके लिए प्यार (Photo Source- X)

Zubeen Garg Last Instagram Post: देश में उस समय मातम छा गया जब खबर आई कि फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हो गया है। उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई। इस खबर ने सोशल मीडिया, इंडस्ट्री और राजनीतिक जगत में एक कोहराम मचा दिया। उनके फैंस फूट-फूटकर रोने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि उनका सिंगर अब इस दुनिया में नहीं है। इसी बीच जुबीन के कई आखिरी वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन अब उनका आखिरी पोस्ट पढ़कर हर कोई हैरान हो रहा है और उन्हें याद किया जा रहा है।

जुबीन गर्ग का आखिरी पोस्ट (Zubeen Garg Last Instagram Post)

जुबीन गर्ग ने अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 18 सितंबर को एक पोस्ट किया था। वह हाल ही में अपने एक इवेंट के लिए सिंगापुर आए हुए थे और यहीं से जुबीन ने फैंस के लिए पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, 'सिंगापुर के दोस्तों, मैं आपको 20 और 21 सितंबर को सिंगापुर के सनटेक में आयोजित होने वाले चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में आमंत्रित करना चाहता हूं। आइए और भारत के अनोखे हिस्से को देखिए। हम बेहतरीन कृषि, शिल्प उत्पाद, चाय का अनुभव, नृत्य, फैशन शो और शाम के संगीत कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिनमें भारत के पूर्वोत्तर के रॉक बैंड और रैपर्स पेश करेंगे। मैं पूरे फेस्टिवल में सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में मौजूद रहूंगा और 20 तारीख की शाम को अपने लोकप्रिय हिंदी, बंगाली और असमिया गानों से मनोरंजन करूंगा। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। यह शनिवार और रविवार को होगा और यहां एंट्री बिल्कुल फ्री है, सभी आइये और हमारा समर्थन कीजिए, चीयर्स!"।

ये भी पढ़ें

नताशा- हार्दिक के तलाक का 1 साल बाद कारण आया सामने! जैस्मिन वालिया के पोस्ट से मचा हंगामा
बॉलीवुड
hardik pandya natasa divorce

जुबीन गर्ग का होने वाला था सिंगापुर में इवेंट (Zubeen Garg Dies)

जुबीन अपने पोस्ट के द्वारा फैंस को इवेंट में बुला रहे थे, लेकिन अब वह खुद इस दुनिया में नहीं हैं। बता दें, जुबीन गर्ग ने बॉलीवुड को कई शानदार गाने दिए, लेकिन जिस गाने से उन्हें पहचान दिलाई वह था साल 2006 में रिलीज हुआ इमरान हाशमी और कंगना रनौत स्टारर फिल्म गैंगस्टर का गाना 'या अली'। इस गाने के लिए उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड (GIFA) 2006 भी मिला था। साल 2007 में उनकी एल्बम जिंदगी रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने बंगाली फिल्म 'मोन मने ना' का टाइटल सॉन्ग गया था, उनके पॉपुलर गानों में 'या अली' के अलावा सुबह सुबह, मैं हूं डॉन, अब मुझको जीना, दिलरुबा शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Brett James Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की हुई मौत, दुर्घटना में चली गई सभी की जान
हॉलीवुड
singer Brett James Dies

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Sept 2025 08:22 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जुबीन गर्ग ने मौत से 24 घंटे पहले किया था ये पोस्ट, 20-21 सितंबर को बताया था खास, पढ़कर फैंस हुए भावुक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.