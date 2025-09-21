जुबीन गर्ग का ये करीबी आया शक के घेरे में, पत्नी ने किया बचाव, FIR वापस लेने की मांग की

Zubeen Garg Death News: 19 सितंबर को जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई है। जैसे की खबर आई देश में हाहाकार मच गया, किसी को यकीन नहीं हुआ कि सिंगर हम हमारे बीच नहीं रहे। सिंगर की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इसमें 2 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें से एक जुबीन का बेहद करीबी शख्स है। वहीं, जुबीन की पत्नी गरिमा ने जो बयान दिया है वह इस समय चर्चा में आ गया है।
जुबीन की मौत के मामले में जो 2 लोगों पर FIR दर्ज की गई है उसमें से एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (सिंगापुर) के आयोजक श्यामकानु महांता और दूसरा शख्स जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा हैं। जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया का कहना है कि मैनेजर सिद्धार्थ ऐसा कभी नहीं कर सकते, उनके खिलाफ सभी FIR वापस ले ली जाए। मुझे उनकी जरूरत है।
वहीं, जुबीन की खबर के बाद ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिसवा सरमा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने असम पुलिस को सभी FIR को एक साथ जोड़कर CID को सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने X (ट्विटर) पोस्ट में लिखा, "हमारे प्यारे जुबीन गर्ग की मौत के मामले में श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई हैं। मैंने असम पुलिस से सभी FIR को आपस में जोड़कर CID को ट्रांसफर करने को कहा है।"
वही, जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएं। जुबीन के कई काम अधूरे हैं और वह अकेले उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सिद्धार्थ को जुबीन की अंतिम यात्रा में भी शामिल होने दिया जाए।
गरिमा ने कहा, "जुबीन हमेशा सिद्धार्थ के साथ खड़े रहे हैं। प्लीज उनके बारे में गलत बातें न करें। मुझे उनकी जरूरत है। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। सिद्धार्थ ने ही कोविड के समय जब जुबीन को दौरा पड़ा था और उन्हें मुंबई जाना पड़ा था, तब सिद्धार्थ ने ही हमें खाने-पीने का सामान और हर तरह की मदद पहुंचाई थी। यहां तक कि वह जुबिन को बस से वापस लेकर आए थे।" जुबिन की पत्नी गरिमा ने सिंगर के पार्थिव शरीर के साथ सिद्धार्थ के भी वापस आने की बात कही है। गरिमा ने कहा, "जब जुबिन जीवित थे तब लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और दुआएं दीं। उन्होंने भी सबको बहुत प्यार किया। मैं चाहती हूं कि उनका अंतिम संस्कार शांति से हो। पुलिस और राज्य प्रशासन हमारी मदद कर रहे हैं।"
सीएम हिमंत बिसवा सरमा ने बताया कि जुबीन गर्ग के शव का पोस्टमार्टम सिंगापुर में पूरा हो चुका है और भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में उनके पार्थिव शरीर को उनके साथ गई टीम के सदस्यों को सौंप दिया गया है। जुबीन का पार्थिव शरीर रविवार सुबह गुवाहाटी भी पहुंच गया है। बता दें, जुबीन गर्ग की मौत के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उनके अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है, अब हर कोई चाहता है कि आखिर कैसे उनकी मौत हुई वो सच्चाई सभी के सामने आए।