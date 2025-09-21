जुबीन गर्ग का ये करीबी आया शक के घेरे में, पत्नी ने किया बचाव, FIR वापस लेने की मांग की

गरिमा ने कहा, "जुबीन हमेशा सिद्धार्थ के साथ खड़े रहे हैं। प्लीज उनके बारे में गलत बातें न करें। मुझे उनकी जरूरत है। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। सिद्धार्थ ने ही कोविड के समय जब जुबीन को दौरा पड़ा था और उन्हें मुंबई जाना पड़ा था, तब सिद्धार्थ ने ही हमें खाने-पीने का सामान और हर तरह की मदद पहुंचाई थी। यहां तक कि वह जुबिन को बस से वापस लेकर आए थे।" जुबिन की पत्नी गरिमा ने सिंगर के पार्थिव शरीर के साथ सिद्धार्थ के भी वापस आने की बात कही है। गरिमा ने कहा, "जब जुबिन जीवित थे तब लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और दुआएं दीं। उन्होंने भी सबको बहुत प्यार किया। मैं चाहती हूं कि उनका अंतिम संस्कार शांति से हो। पुलिस और राज्य प्रशासन हमारी मदद कर रहे हैं।"