जुबिन गर्ग की मौत से चंद सेकंड पहले का नया वीडियो वायरल, आखिरी सांस तक लड़ते दिख रहे सिंगर

Zubeen Garg Last Video: फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद कई बातें सामने आई और वीडियो भी। जिसमें दिखाया गया था कि जुबिन स्कूबा डाइविंग के लिए कूद रहे हैं, जिसे देखकर उनके चाहने वाले भी भावुक हो गए थे। अब इसी कड़ी में एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें जुबिन बिना लाइफ जैकेट के पानी में तैरते नजर आ रहे हैं और फिर वह राफ्ट तक पहुंचने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं। इस दौरान उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है वह काफी कोशिश करते दिख रहे हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल हो रहे जुबिन के इस नए वीडियो में सिंगर बिना लाइफ जैकेट के पानी में हैं और तैरते हुए काफी थके हुए और कमजोर लग रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वह एक राफ्ट तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पीछे से उनके दोस्त उन्हें हौसला देते हुए हूटिंग भी कर रहे हैं, जो इस वीडियो को और भी दुखद बना रहा है।
जुबिन की मौत की जो पहले रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार, जुबिन पहले लाइफ जैकेट पहनकर ही समुद्र में कूदे थे। लेकिन कुछ देर बाद वह वापस आए और उन्होंने जैकेट उतार दिया, जब उनसे पूछा गया कि आखिर वह जैकेट क्यों उतार रहे हैं तो सिंगर ने कहा था कि उन्हें वह जैकेट बड़ी है और उन्हें तैरने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद वह बिना जैकेट के फिर से पानी में चले गए और इसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई।
जुबिन के फैंस इस वीडियो को देखकर काफी नाराज हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें बचाया जा सकता था। एक फैन ने कमेंट किया, "वो सांस नहीं ले पा रहे थे।" दूसरे ने लिखा, "उनकी हालत वीडियो में साफ नजर आ रही है।" तीसरे ने लिखा, "जुबिन ठीक नहीं थे वह राफ्ट को बार-बार हाथ दे रहे हैं और उसे पकड़ने में असफल भी होते दिख रहे है बेहद दुखद।"
वहीं, कुछ लोग उन दोस्तों पर गुस्सा निकाल रहे हैं जो उनकी मदद करने के बजाय हूटिंग कर रहे थे, जबकि साफ दिख रहा था कि जुबिन तैरते समय ठीक नहीं थे। उनका ने वीडियो मौत से चंद सेकंड पहले का बताया जा रहा है हालांकि, हम इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकते हैं।