जुबिन गर्ग की मौत से चंद सेकंड पहले का नया वीडियो वायरल, आखिरी सांस तक लड़ते दिख रहे सिंगर

Zubeen Garg Last Video: फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद कई बातें सामने आई और वीडियो भी। जिसमें दिखाया गया था कि जुबिन स्कूबा डाइविंग के लिए कूद रहे हैं, जिसे देखकर उनके चाहने वाले भी भावुक हो गए थे। अब इसी कड़ी में एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें जुबिन बिना लाइफ जैकेट के पानी में तैरते नजर आ रहे हैं और फिर वह राफ्ट तक पहुंचने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं। इस दौरान उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है वह काफी कोशिश करते दिख रहे हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।