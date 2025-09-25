Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

जुबिन गर्ग की मौत से चंद सेकंड पहले का नया वीडियो वायरल, आखिरी सांस तक लड़ते दिख रहे सिंगर

Zubeen Garg Last Video: जुबिन गर्ग की मौत को लगभग 1 हफ्ता होने वाला है। ऐसे में जुबिन के बिना लाइफ जैकेट के तैरने का वीडियो सामने आया है, जिसे मौत से कुछ देर पहले का ही बताया जा रहा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 25, 2025

Zubeen Garg New Video
जुबिन गर्ग की आखिरी तस्वीर एक्स से ली गई

Zubeen Garg Last Video: फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद कई बातें सामने आई और वीडियो भी। जिसमें दिखाया गया था कि जुबिन स्कूबा डाइविंग के लिए कूद रहे हैं, जिसे देखकर उनके चाहने वाले भी भावुक हो गए थे। अब इसी कड़ी में एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें जुबिन बिना लाइफ जैकेट के पानी में तैरते नजर आ रहे हैं और फिर वह राफ्ट तक पहुंचने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं। इस दौरान उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है वह काफी कोशिश करते दिख रहे हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जुबिन को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ (Zubeen Garg New Video)

वायरल हो रहे जुबिन के इस नए वीडियो में सिंगर बिना लाइफ जैकेट के पानी में हैं और तैरते हुए काफी थके हुए और कमजोर लग रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वह एक राफ्ट तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पीछे से उनके दोस्त उन्हें हौसला देते हुए हूटिंग भी कर रहे हैं, जो इस वीडियो को और भी दुखद बना रहा है।

क्यों उतारा था जुबिन ने लाइफ जैकेट? (Zubeen Garg Swimming Without Life Jacket)

जुबिन की मौत की जो पहले रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार, जुबिन पहले लाइफ जैकेट पहनकर ही समुद्र में कूदे थे। लेकिन कुछ देर बाद वह वापस आए और उन्होंने जैकेट उतार दिया, जब उनसे पूछा गया कि आखिर वह जैकेट क्यों उतार रहे हैं तो सिंगर ने कहा था कि उन्हें वह जैकेट बड़ी है और उन्हें तैरने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद वह बिना जैकेट के फिर से पानी में चले गए और इसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई।

फैंस ने जताया गुस्सा

जुबिन के फैंस इस वीडियो को देखकर काफी नाराज हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें बचाया जा सकता था। एक फैन ने कमेंट किया, "वो सांस नहीं ले पा रहे थे।" दूसरे ने लिखा, "उनकी हालत वीडियो में साफ नजर आ रही है।" तीसरे ने लिखा, "जुबिन ठीक नहीं थे वह राफ्ट को बार-बार हाथ दे रहे हैं और उसे पकड़ने में असफल भी होते दिख रहे है बेहद दुखद।"

वहीं, कुछ लोग उन दोस्तों पर गुस्सा निकाल रहे हैं जो उनकी मदद करने के बजाय हूटिंग कर रहे थे, जबकि साफ दिख रहा था कि जुबिन तैरते समय ठीक नहीं थे। उनका ने वीडियो मौत से चंद सेकंड पहले का बताया जा रहा है हालांकि, हम इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

वो फिल्म जिसे फ्लॉप समझकर स्टार्स ने लौटा दी थी फीस, रिलीज होते ही मूवी ने रचा इतिहास, 19 साल बाद खुलासा
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

25 Sept 2025 09:18 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जुबिन गर्ग की मौत से चंद सेकंड पहले का नया वीडियो वायरल, आखिरी सांस तक लड़ते दिख रहे सिंगर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.