प्रेमिका को भगा ले गया प्रेमी; पुलिस पहुंची तो हो गई सिट्टी-पिट्टी गुम; उठाया ये खौफनाक कदम

गुरुवार सुबह करीब 3:30 बजे मुजफ्फरनगर पुलिस, युवक के चाचा प्रमोद कुमार और गांव के तीन लोग, लड़की को बचाने के लिए उस घर (किराए के मकान) पहुंचे। प्रमोद ने बाहर से अपने भतीजे को आवाज लगाई और उसे भरोसा दिलाया कि पुलिस उसके साथ है। ऐसा कहकर उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा। कुछ ही देर में गोली चलने की आवाज आई। पुलिस जब पहुंची तो देखा कि आदमी और लड़की दोनों के सिर में गोली लगी थी।