प्रेमिका को भगा ले गया प्रेमी; पुलिस पहुंची तो हो गई सिट्टी-पिट्टी गुम; उठाया ये खौफनाक कदम

UP Crime: बुलंदशहर के डिबाई इलाके में गुरुवार तड़के एक 25 साल के युवक ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली।
पुलिस लड़की को बचाने के लिए मौके पर पहुंची थी। बुलंदशहर के SSP दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर के छप्पर थाने इलाके की लड़की 20 सितंबर को हरिद्वार से अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। 22 सितंबर को छप्पर थाने में BNS एक्ट की धारा 137 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। प्रेमी-प्रेमिका डिबाई के सरई किशनचंद इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे।
गुरुवार सुबह करीब 3:30 बजे मुजफ्फरनगर पुलिस, युवक के चाचा प्रमोद कुमार और गांव के तीन लोग, लड़की को बचाने के लिए उस घर (किराए के मकान) पहुंचे। प्रमोद ने बाहर से अपने भतीजे को आवाज लगाई और उसे भरोसा दिलाया कि पुलिस उसके साथ है। ऐसा कहकर उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा। कुछ ही देर में गोली चलने की आवाज आई। पुलिस जब पहुंची तो देखा कि आदमी और लड़की दोनों के सिर में गोली लगी थी।
घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई। उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) दीबाई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। SSP सिंह ने बताया, "शुरुआती जांच से लगता है कि शख्स ने खुद को मारने से पहले लड़की को गोली मारी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की जांच जारी है।"