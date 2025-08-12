‘गुप्त प्रेयर मीटिंग’ के बाद होता था दलितों को ईसाई बनाने का खेल; कैसे हुआ 10 साल से सक्रिय धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश

प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि यह समूह बुलंदशहर के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी सक्रिय था और लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा था। गांव के अलग-अलग घरों में चोरी-छिपे ‘गुप्त प्रेयर मीटिंग’ गिरोह पप्पन की मदद से करवाता था। सभी सभाओं में ज्यादातर दलित परिवारों को बुलाया जाता था। इस मीटिंग में पहले ईसाई प्रार्थना होती और फिर हिंदू रीति-रिवाज छोड़ने की बात समझाई जाती थी। मामले की जांच की जा रही है।