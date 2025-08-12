12 अगस्त 2025,

मंगलवार

‘गुप्त प्रेयर मीटिंग’ के बाद होता था दलितों को ईसाई बनाने का खेल; कैसे हुआ 10 साल से सक्रिय धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश

UP Crime: ‘गुप्त प्रेयर मीटिंग’ के बाद दलितों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाता था। जानिए कैसे 10 सालों से सक्रिय धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश पुलिस की टीम ने किया है?

बुलंदशहर

Harshul Mehra

Aug 12, 2025

Conversion
10 साल से सक्रिय धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश। फोटो सोर्स-X

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वीरखेड़ा गांव के निवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के प्रयास के आरोप में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि रविवार को सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के वीरखेड़ा गांव में कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की सूचना पुलिस को मिली।

धर्मांतरण मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बुलंदशहर जिले के पप्पन, रवि, प्रदीप, सुंदर और आशु, गौतमबुद्ध नगर के दीपक, फरीदाबाद के कृष्णा और गाजियाबाद जिले के राजेंद्र और नीलम के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ईसाई धर्म का प्रचार करने और स्थानीय लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए लुभाने के लिए पड़ोसी जिलों में जाते थे।

आरोपियों के पास से मिली, नकदी, बाइबिल की प्रतियां

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नगर) शंकर प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, बाइबिल की प्रतियां, प्रार्थना पत्र, धर्मांतरण प्रमाण पत्र और विभिन्न कंपनियों के 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मौके से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

गुप्त प्रेयर मीटिंग में दलित परिवारों को बुलाया जाता था

प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि यह समूह बुलंदशहर के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी सक्रिय था और लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा था। गांव के अलग-अलग घरों में चोरी-छिपे ‘गुप्त प्रेयर मीटिंग’ गिरोह पप्पन की मदद से करवाता था। सभी सभाओं में ज्यादातर दलित परिवारों को बुलाया जाता था। इस मीटिंग में पहले ईसाई प्रार्थना होती और फिर हिंदू रीति-रिवाज छोड़ने की बात समझाई जाती थी। मामले की जांच की जा रही है।

