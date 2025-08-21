Bundi: लक्ष्मी के 5 बच्चों को मिला स्कूल में एडमिशन, राजस्थान पत्रिका में खबर छपने के बाद जागे अधिकारी

पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मी अपने बुजुर्ग पिता के साथ गांव में रह रही थी। उसके पास न आधार कार्ड था, न राशन कार्ड और न ही बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के अभाव में उसके बच्चों को न तो स्कूल में प्रवेश मिल पा रहा था और न ही वे किसी सरकारी योजना का लाभ उठा पा रहे थे।