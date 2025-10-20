Rajasthan: बूंदी में पकड़ा गया PAK युवक 3 दिन के रिमांड पर, नेपाल के रास्ते आया था भारत

बूंदी। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से भारत में आतंकी घटनाएं करने के उद्देश्य से आए पाक नागरिक पंजाब प्रांत के अलामसा गांव निवासी इरफान से पूछताछ के बाद पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन दिन का पुलिस रिमांड पर सौंपा है। उसके विरुद्ध विदेश एवं पासपोर्ट अधिनियम में मामला दर्ज कर रखा है।