Rajasthan: बूंदी में पकड़ा गया PAK युवक 3 दिन के रिमांड पर, नेपाल के रास्ते आया था भारत

पाकिस्तानी नागरिक इरफान। फोटो: पत्रिका
बूंदी। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से भारत में आतंकी घटनाएं करने के उद्देश्य से आए पाक नागरिक पंजाब प्रांत के अलामसा गांव निवासी इरफान से पूछताछ के बाद पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन दिन का पुलिस रिमांड पर सौंपा है। उसके विरुद्ध विदेश एवं पासपोर्ट अधिनियम में मामला दर्ज कर रखा है।
थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि यह युवक 25 सितम्बर को रेलवे स्टेशन पर घायलावस्था में मिला था। उसके बाद घटनास्थल की तस्दीक करवाई गई। देश विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने पुछताछ की लेकिन वह मुंह नहीं खोल रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, एटीएस भी इससे गहनता से जांच की लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई।
यह युवक दिल्ली से मुंबई जाने वाली स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस में सवाईमाधोपुर से मुम्बई जाने के लिए सवार हुआ था। पाक युवक केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर गेट से गिर गया था। उसे पुलिस उठा कर लेकर आई थी।
उपचार के बाद तलाशी में उसके पास से नगदी व यूरो केरेंसी मिली थी। अब तक की जांच पड़ताल में युवक के पास अलग-अलग ट्रेनों के 6 टिकट व एक जुर्माना की पर्ची मिली बरामद हुई। अब तक जांच में जांच एजेंसियों को निराशा ही हाथ लगी है।
