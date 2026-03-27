‘मंच पर साथ बैठते हैं गाय काटने वाले, ऐसे दोगले लोगों से रहें सावधान’, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान

केवल भाषणों तक सीमित न रहते हुए मदन दिलावर ने विभाग में अनुशासन को लेकर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने खुलासा किया कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब तक लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त 150 कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त किया जा चुका है। उन्होंने साफ कर दिया कि राजस्थान अब शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में है और यहां कामचोरी या 'दोहरे चरित्र' वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है।