बूंदी में भीषण हादसा : पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे पर पलटा ट्रक, 2 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग

बूंदी। जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। चौथ माता के दर्शन करने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर रूई से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 8 घायलों को कोटा रेफर किया गया है। हादसा कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के पास हुआ। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और हाईवे को जाम कर दिया।