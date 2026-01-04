बूंदी में भीषण हादसा : पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे पर पलटा ट्रक, 2 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग

रूई में दबे श्रद्दालुओं को तलाशते लोग (फोटो-पत्रिका)
बूंदी। जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। चौथ माता के दर्शन करने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर रूई से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 8 घायलों को कोटा रेफर किया गया है। हादसा कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के पास हुआ। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और हाईवे को जाम कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार में था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह पलट गया और कई श्रद्धालु उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही लाखेरी पुलिस, देईखेड़ा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 108 एंबुलेंस और राहत-बचाव दलों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
12 घायल श्रद्धालुओं को पहले देईखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। शेष 8 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटा रेफर किया गया है। कुछ घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
हादसे के बाद आक्रोशित श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में भारी रोष फैल गया। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी और हाईवे पर धरना देने लगे। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बूंदी एडिशनल एसपी उषा शर्मा, लाखेरी और केशोरायपाटन एसडीएम मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं।
हादसे के चलते कोटा-दौसा-लालसोट मेगा हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया है।