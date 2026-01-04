4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

बूंदी में भीषण हादसा : पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे पर पलटा ट्रक, 2 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग

राजस्थान के बूंदी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं कई श्रद्धालु गंभीर घायल हैं, 8 घायलों को कोटा रेफर किया गया है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Kamal Mishra

Jan 04, 2026

Bundi accident

रूई में दबे श्रद्दालुओं को तलाशते लोग (फोटो-पत्रिका)

बूंदी। जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। चौथ माता के दर्शन करने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर रूई से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 8 घायलों को कोटा रेफर किया गया है। हादसा कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के पास हुआ। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और हाईवे को जाम कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार में था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह पलट गया और कई श्रद्धालु उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही लाखेरी पुलिस, देईखेड़ा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 108 एंबुलेंस और राहत-बचाव दलों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

कुछ घायलों की हालत नाजुक

12 घायल श्रद्धालुओं को पहले देईखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। शेष 8 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटा रेफर किया गया है। कुछ घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग

हादसे के बाद आक्रोशित श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में भारी रोष फैल गया। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी और हाईवे पर धरना देने लगे। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बूंदी एडिशनल एसपी उषा शर्मा, लाखेरी और केशोरायपाटन एसडीएम मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं।

हादसे के चलते कोटा-दौसा-लालसोट मेगा हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया है।

ये भी पढ़ें

Bundi: ‘मां ऐसी तो नहीं होती…’, मौके पर प्रसव करवाकर नवजात को जंगल में छोड़ा? तौलिए में मृत मिला बच्ची का शव
बूंदी
Kota Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

big accident in Rajasthan

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 05:39 pm

Published on:

04 Jan 2026 04:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बूंदी में भीषण हादसा : पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे पर पलटा ट्रक, 2 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi: ‘मां ऐसी तो नहीं होती…’, मौके पर प्रसव करवाकर नवजात को जंगल में छोड़ा? तौलिए में मृत मिला बच्ची का शव

Kota Police
बूंदी

अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन

तापमान गिरने के साथ बढ़ा सर्दी का सितम, अलाव बना सहारा
बूंदी

दस्तावेजों का किया जाएगा सत्यापन

481 रोगी परामर्श पर्ची की होगी जांच, जिले के छह चिकित्सकों को जयपुर बुलाया
बूंदी

चक्काजाम की चेतावनी

प्रशासन को जगाने के लिए ढोल बजाकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
बूंदी

दो साल में होगा निर्माण पूरा

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 55 करोड़ से बनेगा नैनवां रोड पर फ्लाईओवर
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.