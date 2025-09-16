Rajasthan Rape: राजस्थान में रिश्ते हुए शर्मसार, जंगल में भाई ने किया 8 साल की चचेरी बहन से रेप, हालत गंभीर

राजस्थान के बूंदी जिले के एक थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका के साथ उसके 16 वर्षीय चचेरे भाई ने बलात्कार किया। बालिका को गंभीर हालात में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उधर वारदात की सूचना के 12 घंटे बाद भी पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश कर रही है।
पीड़िता की दादी ने बताया कि उसकी आठ साल की पोती सोमवार सुबह दस बजे जंगल में बकरियां चराने गई थी। उसके साथ गांव की अन्य बालिकाएं एवं चचेरा भाई भी मवेशी चराने गए थे। शाम चार बजे तक उसकी पोती को छोड़ कर अन्य सभी बालिकाएं अपने मवेशी चरा कर वापस आए गए थे। करीब एक घंटे बाद शाम पांच बजे पोती घर लौटी तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे। पहले तो उसने डर के मारे कुछ नहीं बताया।
दादी ने उसे दिलासा देकर पूछा तो उसने बताया कि वह साथ में मवेशी चराने गई चाची के इंतजार में जंगल में बैठी हुई थी, तभी आरोपी चचेरा भाई आया। वह उसे जबरन वहां बने कमरे में ले गया और बलात्कार किया। पीड़िता के रक्तस्त्राव होने के कारण परिजन उसे पास के अस्पताल ले गए।
वहां प्राथमिक उपचार के बारे उसे बूंदी के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़िता की स्थिति को देखते हुए रात एक बजे एम्बुलेंस में नर्स साथ में आई और उसे बूंदी जनाना अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। परिजनों न संबंधित थाना पुलिस को घटना से अवगत कराया। घटना की सूचना के बाद मंगलवार सुबह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा अस्पताल पहुंची और पीड़िता के परिजनों से बात की। इस दौरान आरोपी नाबालिग का पिता भी साथ रहा।
वहीं सूचना पर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार भी अस्पताल पहुंची। उपचार में ढिलाई देख नाराजगी जताई और चिकित्सकों से बालिका का सही तरीके से उपचार करने के लिए कहा। स्वयं की मौजूदगी में सोनोग्राफी करवाई तथा संबंधित थाना पुलिस को बालिका के बयान लेने को कहा।
रात को वारदात की सूचना मिल गई थी। सुबह एफ एसएल टीम को साथ लेकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए है। पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए है। आरोपी की तलाश जारी है।