Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

Rajasthan Rape: राजस्थान में रिश्ते हुए शर्मसार, जंगल में भाई ने किया 8 साल की चचेरी बहन से रेप, हालत गंभीर

सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार अस्पताल पहुंची। उपचार में ढिलाई देख नाराजगी जताई और चिकित्सकों से बालिका का सही तरीके से उपचार करने के लिए कहा।

बूंदी

Rakesh Mishra

Sep 16, 2025

rape in bundi
प्रतीकात्मक तस्वीर

राजस्थान के बूंदी जिले के एक थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका के साथ उसके 16 वर्षीय चचेरे भाई ने बलात्कार किया। बालिका को गंभीर हालात में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उधर वारदात की सूचना के 12 घंटे बाद भी पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश कर रही है।

पीड़िता की दादी ने बताया कि उसकी आठ साल की पोती सोमवार सुबह दस बजे जंगल में बकरियां चराने गई थी। उसके साथ गांव की अन्य बालिकाएं एवं चचेरा भाई भी मवेशी चराने गए थे। शाम चार बजे तक उसकी पोती को छोड़ कर अन्य सभी बालिकाएं अपने मवेशी चरा कर वापस आए गए थे। करीब एक घंटे बाद शाम पांच बजे पोती घर लौटी तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे। पहले तो उसने डर के मारे कुछ नहीं बताया।

दादी ने उसे दिलासा देकर पूछा तो उसने बताया कि वह साथ में मवेशी चराने गई चाची के इंतजार में जंगल में बैठी हुई थी, तभी आरोपी चचेरा भाई आया। वह उसे जबरन वहां बने कमरे में ले गया और बलात्कार किया। पीड़िता के रक्तस्त्राव होने के कारण परिजन उसे पास के अस्पताल ले गए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भूमि नामांतरण के नाम पर पटवारी ने ली 5 हजार की रिश्वत, ACB ने दबोचा
डूंगरपुर
patwari arrested taking bribe

एम्बुलेंस से बूंदी लेकर आए

वहां प्राथमिक उपचार के बारे उसे बूंदी के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़िता की स्थिति को देखते हुए रात एक बजे एम्बुलेंस में नर्स साथ में आई और उसे बूंदी जनाना अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। परिजनों न संबंधित थाना पुलिस को घटना से अवगत कराया। घटना की सूचना के बाद मंगलवार सुबह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा अस्पताल पहुंची और पीड़िता के परिजनों से बात की। इस दौरान आरोपी नाबालिग का पिता भी साथ रहा।

यह वीडियो भी देखें

चिकित्सकों से नाराजगी जताई

वहीं सूचना पर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार भी अस्पताल पहुंची। उपचार में ढिलाई देख नाराजगी जताई और चिकित्सकों से बालिका का सही तरीके से उपचार करने के लिए कहा। स्वयं की मौजूदगी में सोनोग्राफी करवाई तथा संबंधित थाना पुलिस को बालिका के बयान लेने को कहा।

रात को वारदात की सूचना मिल गई थी। सुबह एफ एसएल टीम को साथ लेकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए है। पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए है। आरोपी की तलाश जारी है।

  • नरेन्द्र नागर, पुलिस उपाधीक्षक बूंदी

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ब्राउन शुगर तस्कर ‘लड्डू’ पर कसा शिकंजा, 1 करोड़ की संपत्ति, कोठी और फॉर्च्यूनर को किया सीज
प्रतापगढ़
brown sugar smuggler Ghanshyam house

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

rape

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 06:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan Rape: राजस्थान में रिश्ते हुए शर्मसार, जंगल में भाई ने किया 8 साल की चचेरी बहन से रेप, हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.