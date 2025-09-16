Rajasthan Rape: राजस्थान में रिश्ते हुए शर्मसार, जंगल में भाई ने किया 8 साल की चचेरी बहन से रेप, हालत गंभीर

वहां प्राथमिक उपचार के बारे उसे बूंदी के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़िता की स्थिति को देखते हुए रात एक बजे एम्बुलेंस में नर्स साथ में आई और उसे बूंदी जनाना अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। परिजनों न संबंधित थाना पुलिस को घटना से अवगत कराया। घटना की सूचना के बाद मंगलवार सुबह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा अस्पताल पहुंची और पीड़िता के परिजनों से बात की। इस दौरान आरोपी नाबालिग का पिता भी साथ रहा।