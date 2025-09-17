आंखों पर काली पट्टी बांधकर शिकायत करने पहुंचा युवक, आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप

शिकायतकर्ता लखन मोरसिंह ने कहा कि खकनार जनपद की ग्राम पंचायत नागझिरी में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी कर अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जबकि पात्र लोग योजना से वंचित हैं। कई लोगों के पास 8 से 10 एकड़ भूमि होने के बाद भी उन्हें लाभ दे दिया गया। पंचायत से आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी गई तो सचिव ने प्रति कॉपी 12 रुपए के हिसाब से 515 पेज के 6 हजार 180 रुपए लिए। जबकि कहीं पर की कॉपी 2 रुपए के अलावा राशि नहीं ली जाती है। पंचायत में अंधा कानून चल रहा है, इसलिए काली पट्टी बांधकर प्रशासन से मांग की गई कि मामले की जांच कर जिम्मेदार पंचायत सचिव पर कार्रवाई की जाए।