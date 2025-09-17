Patrika LogoSwitch to English

बुरहानपुर

आंखों पर काली पट्टी बांधकर शिकायत करने पहुंचा युवक, आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप

बुरहानपुर

Amir Uddin

Sep 17, 2025

Mp news.बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में एक युवक को आंखों पर काली पट्टी बांधकर आता देख हर कोई हैरान रह गया। अपर कलेक्टर ने पट्टी खुलवाकर युवक की शिकायत को सुना और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। युवक ने पंचायत सचिव पर सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने एवं अपात्र लोगों को लाभ देने का आरोप लगाया।

यह है आरोप

शिकायतकर्ता लखन मोरसिंह ने कहा कि खकनार जनपद की ग्राम पंचायत नागझिरी में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी कर अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जबकि पात्र लोग योजना से वंचित हैं। कई लोगों के पास 8 से 10 एकड़ भूमि होने के बाद भी उन्हें लाभ दे दिया गया। पंचायत से आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी गई तो सचिव ने प्रति कॉपी 12 रुपए के हिसाब से 515 पेज के 6 हजार 180 रुपए लिए। जबकि कहीं पर की कॉपी 2 रुपए के अलावा राशि नहीं ली जाती है। पंचायत में अंधा कानून चल रहा है, इसलिए काली पट्टी बांधकर प्रशासन से मांग की गई कि मामले की जांच कर जिम्मेदार पंचायत सचिव पर कार्रवाई की जाए।

Published on:

17 Sept 2025 11:48 am

आंखों पर काली पट्टी बांधकर शिकायत करने पहुंचा युवक, आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप

