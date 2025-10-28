एमपी में कलेक्टर से गुस्साए अधिवक्ता, किया बहिष्कार, जिले से हटाने की मांग करते हुए धरने पर बैठे

Burhanpur- मध्यप्रदेश में एक कलेक्टर के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। उन्हें जिले से हटाने की मांग करते हुए वकील धरने पर बैठ गए हैं। घटना बुरहानपुर की है जहां कलेक्टर हर्ष सिंह पर शासकीय अधिवक्ता के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने कलेक्टर के खिलाफ धरना दे दिया। कलेक्टर हर्ष सिंह को जिले से हटाने की मांग की जा रही है। अधिवक्ताओं ने कलेक्टर न्यायालय में न्यायालयीन कार्य का बहिष्कार भी कर​ दिया है। इधर शासकीय अधिवक्ता से अभद्रता के संबंध में कलेक्टर हर्ष सिंह ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।