MP में किसानों की आय बढ़ेगी, खुलेगा केला रिसर्च सेंटर, गांवों तक बनेंगी नई सड़कें

सांसद ने केंद्रीय कृषि मंत्री को बताया कि आमगांव से शंकरपुरा फाल्या, बाड़ा जैनाबाद से बाड़ा टांडा, बाकड़ी से बोमल्या पाट, बाकड़ी से नाडियामाल, बाकड़ी से नवाड़ ढाना, बाकड़ी से कोयलपानी, बाकड़ी से रिचुधाना, बाकड़ी से अंबापानी, चाकबारा से नवलसिंग फाल्या, चाकबारा टाडा, चिडियामाल से इसराम फाल्या, हैदरपुर से गोथान मोहल्ला, हैदरपुर से छोटा तालाब मोहल्ला, हथनी चिडिय़ापानी मार्ग, जामन्या से जवानसिंह फाल्याख् ग्राम एकलारा से सुधीर ओंकार के खेत तक, ग्राम दर्यापुर कलां बालिका छात्रावास से फोपनार फाटे तक, जसोदी मेन रोड से युवराज भगवान के खेत तक, जलगांव जामोद रोड से तारापाटी तक, ग्राम मोरदड मेन रोड से पंचायती ट्यूबवेल तक, ग्राम सिरसोदा में उत्तम बंशी के खेत से गोकुल बालु के खेत तक, ग्राम असीर में धूलकोट रोड से बरु नाला, धूलकोट मैन से देशमुखी फाल्या तक, ग्राम उमरदा पुरुषोत्तम मनोहर चौधरी के खेत से डिगम्बर महाजन के खेत तक, ग्राम सांईखेडाकला से ग्राम सायर तक, नसीराबाद फाटे से विष्णु सेठ के खेत तक, निम्ना लालटेकरी से मुनर्सिंग नहारसिंह के खेत तक, ग्राम मोरदड खुर्द में प्रभु श्रावण के खेत से दारुखोरया के खेत तक नवीन मार्गों की स्वीकृति के लिए पत्र सौंपा। (roads construction)