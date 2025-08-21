MP में किसानों की आय बढ़ेगी, खुलेगा केला रिसर्च सेंटर, गांवों तक बनेंगी नई सड़कें

MP News- मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केला अनुसंधान केंद्र के लिए फिर मांग उठी। अब नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) से भेंट कर केला अनुसंधान केन्द्र स्थापित की मांग सासंद ज्ञानेश्वर पाटिल (Gyaneswar Patil) ने की है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सडक मार्गों के निर्माण स्वीकृति के लिए पत्र सौंपा है।
सांसद ने बताया कि बुरहानपुर जिला केला उत्पादक हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत केला फसल का चयन किया गया हैं। यहां पर लगभग 26 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में केले की खेती की जा रही है, वर्तमान में बुरहानपुर एवं आस-पास कोई केला अनुसंधान केन्द्र (Banana Research Center) नहीं हैं। जबकि कई वर्षों से केले की फसल में आ रही विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केले के उत्पादन में नई तकनीकी, रोगों के समय पर निदान, कैले का अन्य खाद्य उत्पादों में उपयोग बढ़ाने एवं प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान केंद्र की जरूरत है। (MP News)
अनुसंधान केंद्र की स्थापना से चार प्रमुख क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों में सुधार, फसल उत्पादन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन व उत्पादित फसलों के संरक्षण पर काम कर किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अनुसंधान में टिश्यू कल्चर, जैव प्रौद्योगिकी, मृदा विज्ञान, पोषक तत्व प्रबंधन, शरीर विज्ञान, जैव रसायन, क्रीडा विज्ञान, सुत्रकृमि, शुष्म जीवाणु, वायरल विकृति विज्ञान और कटाई के बाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए अच्छी तरह सुसज्जित प्रयोगशाला भी स्थापित होती है। जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। (MP News)
सांसद ने केंद्रीय कृषि मंत्री को बताया कि आमगांव से शंकरपुरा फाल्या, बाड़ा जैनाबाद से बाड़ा टांडा, बाकड़ी से बोमल्या पाट, बाकड़ी से नाडियामाल, बाकड़ी से नवाड़ ढाना, बाकड़ी से कोयलपानी, बाकड़ी से रिचुधाना, बाकड़ी से अंबापानी, चाकबारा से नवलसिंग फाल्या, चाकबारा टाडा, चिडियामाल से इसराम फाल्या, हैदरपुर से गोथान मोहल्ला, हैदरपुर से छोटा तालाब मोहल्ला, हथनी चिडिय़ापानी मार्ग, जामन्या से जवानसिंह फाल्याख् ग्राम एकलारा से सुधीर ओंकार के खेत तक, ग्राम दर्यापुर कलां बालिका छात्रावास से फोपनार फाटे तक, जसोदी मेन रोड से युवराज भगवान के खेत तक, जलगांव जामोद रोड से तारापाटी तक, ग्राम मोरदड मेन रोड से पंचायती ट्यूबवेल तक, ग्राम सिरसोदा में उत्तम बंशी के खेत से गोकुल बालु के खेत तक, ग्राम असीर में धूलकोट रोड से बरु नाला, धूलकोट मैन से देशमुखी फाल्या तक, ग्राम उमरदा पुरुषोत्तम मनोहर चौधरी के खेत से डिगम्बर महाजन के खेत तक, ग्राम सांईखेडाकला से ग्राम सायर तक, नसीराबाद फाटे से विष्णु सेठ के खेत तक, निम्ना लालटेकरी से मुनर्सिंग नहारसिंह के खेत तक, ग्राम मोरदड खुर्द में प्रभु श्रावण के खेत से दारुखोरया के खेत तक नवीन मार्गों की स्वीकृति के लिए पत्र सौंपा। (roads construction)