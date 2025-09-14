भुसावल-खंडवा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, स्टेशन के पास नए निर्माण पर रेलवे का बैन

Bhusaval-Khandwa railway line: भुसावल से खंडवा तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन डालने की तैयारी शुरु हो गई है। अभी जमीनी स्तर पर सीमांकन का काम चल रहा है। लेकिन रेलवे लाइन डलने से बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के आसपास वाले बसाहट वाले क्षेत्र के लोगों में चिंता भी है। यहां रेलवे स्टेशन के दोनों साइड 30-30 मीटर के दायरे में नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है। निगम में आवेदन देने के बाद पहले रेलवे की एनओसी लगेगी, तभी नए निर्माण कर सकेंगे।
रेलवे अधिकारियों की तरफ से निर्माण को लेकर लगातार दौरे किए जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व रेलवे की निर्माण टीम ने स्टेशन के आसपास के क्षेत्र का सीमांकन भी किया। रविवार को रेलवे एजीएम का दौरा भी प्रस्तावित था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण वह निरस्त हो गया है। तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को लेकर रेलवे ने सूचना भी जारी कर दी है। (MP News)
खंडवा-भुसावल रेल रूट पर 131 किलोमीटर तक तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण होगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के मुताबिक खंडवा-बुरहानपुर से भुसावल तक रेल लाइन बिछाने के लिए 3 हजार 513 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि मिली है। रेल परियोजना के विस्तार से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को अन्य ज्योतिर्लिंग से रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। नासिक त्र्यंबकेश्वर, खंडवा ओंकारेश्वर और वाराणसी काशी विश्वनाथ जैसे ज्योतिर्लिंगों के साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, इस्पात, सीमेंट और कंटेनर जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए ये रेल रुट महत्वपूर्ण हैं। यहां से केला और कपड़ा सप्लाय में सुविधा बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढने से व्यापारियों को फायदा होगा। (MP News)
दक्षिण से उत्तर को जोडने वाली खंडवा-अकोला की नई रेलवे लाइन का काम चल रहा है। इसका काम पूरा होने के बाद यात्रियों को सुविधा और समय की बचत होगी। ये खंडवा से अकोला लाइन है, जिसमें बुरहानपुर के कई छोटे स्टेशन जुड़े हैं। 206 किमी की कुल रेलवे लाइन में से अभी 104 किमी का काम पूरा हुआ है। 2026 तक इसे पूरा करने का टारगेट है। रेलवे इंजीनियर देव तिवारी ने बताया कि अभी बारिश के कारण काम प्रभावित हुआ है। काम की गति बढ़ेगी। (MP News)
नगर निगम के मुताबिक रेलवे की तरफ से कलेक्टर को जारी किए गए पत्र में ये निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन के आसपास 30-30 मीटर के दायरे में कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। पहले रेलवे की एनओसी अनिवार्य रहेगी। जो लोग इस दायरे में आ रहे हैं, उनके नए निर्माण कार्य थम गए। जब तक अनुमति नहीं मिलेगी कार्य नहीं कर सकते। निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि स्टेशन के आसपास 30-30 मीटर के दायरे में नए निर्माण पर रोक लगा दी है। पहले रेलवे की एनओसी जरूरी होगी। (MP News)