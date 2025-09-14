भुसावल-खंडवा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, स्टेशन के पास नए निर्माण पर रेलवे का बैन

खंडवा-भुसावल रेल रूट पर 131 किलोमीटर तक तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण होगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के मुताबिक खंडवा-बुरहानपुर से भुसावल तक रेल लाइन बिछाने के लिए 3 हजार 513 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि मिली है। रेल परियोजना के विस्तार से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को अन्य ज्योतिर्लिंग से रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। नासिक त्र्यंबकेश्वर, खंडवा ओंकारेश्वर और वाराणसी काशी विश्वनाथ जैसे ज्योतिर्लिंगों के साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, इस्पात, सीमेंट और कंटेनर जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए ये रेल रुट महत्वपूर्ण हैं। यहां से केला और कपड़ा सप्लाय में सुविधा बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढने से व्यापारियों को फायदा होगा। (MP News)