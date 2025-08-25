गणेश प्रतिमा हादसा: युवक की मौत के बाद पुलिस ने कारखाना किया सील, मूर्तिकारों ने रोड को बताया कारण

शहर की खराब सडक़ों के कारण दो दिन में दो प्रतिमाएं गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने शाम 5 बजे के बाद प्रतिमा निकालने पर प्रतिबंधी लगा दिया। एडीएम ने कहा कि शहर में किसी भी कारखाने से शाम को प्रतिमा नहीं देने के निर्देश दिए गए है, कई बार रात के समय अंधेरा होने से हादसे का खतरा भी रहता है। जबकि शासन द्वारा सडक़ों की स्थिति को न सुधारते हुए मंडलो को दिन के समय प्रतिमा पंडालों तक ले जाने की सलाह दे रहा है। (MP News)