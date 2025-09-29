पत्नी ने नहीं दिया खाना, पति हुआ आगबबूला, उठाया खौफनाक कदम….

MP News: बुरहानपुर जिले के खकनार के ग्राम पांगरी में खाना नहीं देने की बात पर पति, पत्नी में हुए विवाद में पति ने लकड़ी से मारपीट करते हुए गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। महिला की संदिग्ध मौत होने पर पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया।