पत्नी ने नहीं दिया खाना, पति हुआ आगबबूला, उठाया खौफनाक कदम….

burhanpur husband kills wife food dispute (Patrika.com)
MP News: बुरहानपुर जिले के खकनार के ग्राम पांगरी में खाना नहीं देने की बात पर पति, पत्नी में हुए विवाद में पति ने लकड़ी से मारपीट करते हुए गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। महिला की संदिग्ध मौत होने पर पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया।
खकनार टीआइ अभिषेक जाधव ने बताया कि घटना शनिवार की है। ग्राम पांगरी निवासी कांताबाई पति कैलाश कास्डेकर की संदेहास्पद मृत्यु हुई थी। सूचना पर एफएसएल टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए गए।
पूछताछ के दौरान मृतका के बेटे श्यामलाल एवं अजय ने बयान दिया कि शुक्रवार से ही माता-पिता दोनों का विवाद चल रहा था। उन्हें समझा दिया गया था, लेकिन रात्रि में करीब 2 बजे पिता कैलाश के मां कांताबाई को खाना मांगने की बात पर विवाद हुआ। लकड़ी से मारपीट कर हाथों से कांताबाई का गला दबाकर हत्या कर दी।
महिला की हत्या के बाद एसपी देवेंद्र पाटीदार ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। टीम गठित कर पुलिस ने आरोपी कैलाश पिता पन्नालाल कास्डेकर को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपी के जुर्म स्वीकार करने पर जिला न्यायालय में पेश किया गया।
कार्रवाई में एसआइ बीएल मंडलोई, रामेश्वर बकोरिया, एएसआइ तारक अली, कुबेरसिंह जाटव, प्रधान आरक्षक सतीश सूर्यवंशी, मनीष भटुरे, आरक्षक जीतेंद्र चौहान, सुनील धुर्वे, सबल देवडा, अनिल डावर, गोविंदा मुजाल्दे शामिल रहे।
