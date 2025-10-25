पूर्व कांग्रेस विधायक के भतीजे ने कलेक्ट्रेट में तोड़ा दरवाजा, 80 लोगों पर केस दर्ज

एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि गुरुवार को केला उत्पादक किसानों की फसल बीमा को लेकर शहर में रैली निकाली थी। यह रैली शांतिपूर्ण तरीके से ही निकल रही थी। रैली को कृषि उपज मंडी जाना था, जिसमें रैली का लगभग अधिकांश हिस्सा भाग निकल गया था, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर गेट पर धक्का-मुक्की की। कार्यालय के गेट को क्षति पहुंचाई।