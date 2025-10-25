पूर्व कांग्रेस विधायक के भतीजे ने कलेक्ट्रेट में तोड़ा दरवाजा, 80 लोगों पर केस दर्ज

Former MLA nephew breaks Collectorate door banana farmers protest (फोटो- सोशल मीडिया)
banana farmers protest: किसान रैली के दौरान बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में घुसकर पुलिस से धक्का-मुक्की कर कोच के गेट तोड़ने के साथ 80 लोगों के खिलाफ बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाने का प्रकरण दर्ज किया है। वीडियो एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी अन्य आरोपियों की पुलिस पहचान कर रही है।
एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि गुरुवार को केला उत्पादक किसानों की फसल बीमा को लेकर शहर में रैली निकाली थी। यह रैली शांतिपूर्ण तरीके से ही निकल रही थी। रैली को कृषि उपज मंडी जाना था, जिसमें रैली का लगभग अधिकांश हिस्सा भाग निकल गया था, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर गेट पर धक्का-मुक्की की। कार्यालय के गेट को क्षति पहुंचाई।
पुलिस ने इस मामले में शासकीय कार्य में बाधा, बलवा सहित शासकीय संपत्ति और रैली के नियमों का उल्लंघन के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज लेकर 8 नामजद एवं अन्य 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी।
लालबाग थाना प्रभारी अमित सिंह जादौन की तरफ से प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें कांग्रेस और किसान नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। जिसमें पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह (former congress mla surendra singh) के भतीजे आदित्य ठाकुर (aditya thakur) , हर्षित ठाकुर, किसान नेता दीपक श्रीधर, शिवकुमार सिंह कुश्वाह, निलेश चौधरी, बाडु नारायण, निलेश पासे, गोकुल चौधरी को नामजद आरोपी बनाया।
आदित्य ठाकुर पर आरोप है कि ट्रैक्टर को कार्यालय में ले जाने की कोशिश कर 'भीड़ को अंदर जाने के लिए उकसाया गया। इन पर बीएनएस की धारा 132/190/223 और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। (mp news)
8 नामजद सहित 80 लोगों को प्रकरण में आरोपी बनाया है, वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रहे हैं।- देवेंद्र पाटीदार, पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर
