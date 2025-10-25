गुटबाजी से परेशान भाजपा और कांग्रेस, इस पद को लेकर चल रहा घमासान

BJP and Congress factionalism: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है, लेकिन गुना जिले में पार्टी की जिला कार्यकारिणी की घोषणा नौ माह बाद भी नहीं बन पा रही है। इसकी साफ वजह केंद्रीय मंत्री व गुना-शिवपुरी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और मूल भाजपाई नेताओं के समर्थकों में आपसी सहमति नहीं हो पा रही है। सबसे ज्यादा विवाद महामंत्री पद को लेकर चल रहा है। उधर कांग्रेस की भी जिला कार्यकारिणी घोषित होना है। उसमें भी महामंत्री पद को लेकर अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में जोड़-तोड़ की राजनीति कर रहे है जिससे कांग्रेस भी कार्यकारिणी अधर में है।