Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

गुटबाजी से परेशान भाजपा और कांग्रेस, इस पद को लेकर चल रहा घमासान

MP News: दोनों दलों में सत्ता की तकरार तेज है। भाजपा में सिंधिया और पुराने नेताओं के बीच महामंत्री पद को लेकर खींचतान, वहीं कांग्रेस में भी कुर्सी की जोड़-तोड़ जारी है।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Oct 25, 2025

BJP and Congress factionalism General Secretary post guna mp news

BJP and Congress factionalism General Secretary post guna (photo- social media)

BJP and Congress factionalism: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है, लेकिन गुना जिले में पार्टी की जिला कार्यकारिणी की घोषणा नौ माह बाद भी नहीं बन पा रही है। इसकी साफ वजह केंद्रीय मंत्री व गुना-शिवपुरी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और मूल भाजपाई नेताओं के समर्थकों में आपसी सहमति नहीं हो पा रही है। सबसे ज्यादा विवाद महामंत्री पद को लेकर चल रहा है। उधर कांग्रेस की भी जिला कार्यकारिणी घोषित होना है। उसमें भी महामंत्री पद को लेकर अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में जोड़-तोड़ की राजनीति कर रहे है जिससे कांग्रेस भी कार्यकारिणी अधर में है।

भाजपा में आपसी गुटबाजी भारी

सूत्रों के मुताबिक भाजपा के जिलाध्यक्ष के रूप में दूसरी बार नियुक्ति धर्मेंद्र सिकरवार की 16 जनवरी 2025 को हुई थी। वैसे तो पूर्व से बनी जिला कार्यकारिणी भंग है। नई कार्यकारिणी में आठ उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, 3 महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और एक कार्यालय मंत्री बनना है। इस कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा विवाद महामंत्री पद ( General Secretary Post) को लेकर है, इस पद पर जहां केन्द्रीय मंत्री सिंधिया और उनके समर्थक चाहते है तीन में दो महामंत्री उनके कोटे के हों, वहीं मूल भाजपा से जुड़े वरिष्ठ नेता व प्रदेश कार्यकारिणी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी चाहते है कि तीन महामंत्रियों में दो उनकी पसंद के बनें।

महामंत्री पद के लिए एक पूर्व पार्षद, कांग्रेस में शामिल रहने के दौरान विधानसभा चुनाव हारे एक प्रत्याशी का चल रहा है। जबकि इस पद पर महामंत्री पद के लिए वर्तमान में संभाल रहे एक नेता का नाम मूल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर भाजपा की जिला कार्यकारिणी अधर में लटकी हुई है।

कांग्रेस में खींचतान

कांग्रेस के सूत्र बताते है कि कांग्रेस जैसे संगठन में भी महामंत्री पद को लेकर कार्यकर्ताओं में आपसी खींचतान चल रही है। महामंत्री बनने की चाहत में तीन कार्यकर्ता जोड़-तोड़ की राजनीति कर दिल्ली और भोपाल की दौड़ लगा रहे है। कांग्रेस की इस बार कार्यकारिणी आधा सैकड़ा से अधिक वाली घोषित होना बताई जा रही है। जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री भी बनाए जाना है। कांग्रेस के एक नेता के अनुसार हमारे यहां महिलाओं को भी अधिक से अधिक कार्यकारिणी में महत्व दिया जाना है। (mp news)

ये भी पढ़ें

चक्रवातीय तूफान एक्टिव; 25, 26, 27 और 28 को आधे एमपी में बारिश, IMD का अलर्ट
भोपाल
Cyclonic Storm Active

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 08:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / गुटबाजी से परेशान भाजपा और कांग्रेस, इस पद को लेकर चल रहा घमासान

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Big News: कलेक्ट्रेट के पास कचरे में मिले सैकड़ों आयुष्मान कार्ड, लोग बोले- हमें नहीं पता हमारा कार्ड बना गया

guna Collectorate garbage half burned ayushman cards mp news
गुना

महिलाओं को गर्भनिरोधक ‘कॉपर-T’ लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, दांव पर सुरक्षा

guna hospital maternity ward Copper-T scam women health mp news
गुना

आउटसोर्स कर्मियों का वेतन रोका, चार महीने से सैलरी बकाया

guna district hospital outsourced workers salary scam mp news
गुना

एमपी के इस बैंक में अटकी लाड़ली बहनों की राशि, महिलाएं हुईं परेशान

ladli behna yojana
गुना

भाजपा की गुटबाजी का गजब नजारा, एक ही प्रसाद घर का दो बार हुआ लोकार्पण, कार्यक्रम बना कॉमेडी शो

prasad ghar double inauguration guna collector savita gupta mp news
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.